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國小造句想破頭…兒「一萬用句型」破解4句 網讚：太聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽貼出兒子的造句。圖／取自《爆廢公社》
一名媽媽貼出兒子的造句。圖／取自《爆廢公社》

不少家長都會教小孩寫作業，一名媽媽分享兒子寫的四句照樣造句，全都和「打雷、下雨」有關，網友看了直呼「聰明的孩子」、「用最快的方法寫完作業」。

一位媽媽在臉書社團爆廢公社》發文，表示兒子就讀小學四年級，並貼出4張考卷，卷子上可以看到有4個造句句型，「不單…還」、「不只…還」、「除了…之外」、「不但…還」，且下方全部的句子都有「下雨」和「打雷」。

原PO看到兒子的萬用造句後哭笑不得，直言「我家兒子到底覺得下雨打雷有多恐怖」，她也解釋是因為兒子討厭作文，所以才想到這個方法。

貼文一出引起4000多位網友按讚，紛紛留言「很聰明耶，完全不用擔心會寫錯字跟想不到答案」、「一招一式走天涯」、「打雷下雨真恐怖，經典組合」、「有夠百搭」、「我小時候怎麽沒想到」、「你兒子破解了造句」、「當工程師的料，同一個模組換個皮就好」、「可以考慮當網路作家，一件事情多種描述」。 

爆廢公社 小學

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