彰化國中小「班班有冷氣」今啟用 學生要學節能省電

彰化縣國中小今天起班班有冷氣了!彰化縣府爭取教育部補助下，加上自籌款共21億多元建置213所國中小學，近6千間教室班班有冷氣，彰化縣長王惠美說，縣府也要求各學校訂定冷氣使用規定，教導學生在環保節能概念下，朝節能及環保永續校園目標邁進。

王惠美今天上午與遠傳電信企業暨事業群副總經理高煥元及協力廠商代表、台電彰化區營業處長陳据湖及各校校長，在員林國小參與學校冷氣及能源管理系統啟用儀式。

王惠美說，「班班有冷氣，提升學習力」，要讓學生有更舒適的學習環境，班班有冷氣其實有許多執行面的困難，很感謝台電、冷氣管理系統協力廠商「無暝無日」完成目標，包含電改工程、冷氣及能源管理系統，總經費共21億3111萬多元，教育部補助18億9600萬，縣府自籌款2億3440萬元，共有213校約10萬9500名師生受益，並獲得教育部補助電費及維護費4685萬9000元，搭配廠商至少7年以上保固措施。

遠傳電信企業暨事業群副總經理高煥元說，213所中小學，將近6千間教室要安裝冷氣，實在是一個非常艱難的工程，目前全台各縣市中，班班有冷氣的進度與測試，彰化縣是走在前面的，這一次班班有冷氣的EMS管理平台，也榮獲今年智慧城市創新應用獎，會根據老師、學生使用冷氣的習慣，還有外在環境的變化來學習、主動警示，以達到最好的節能排碳效果。

王惠美說，縣府也要求各學校訂定冷氣使用規定，在幾度以上才可開冷氣，何種狀況冷氣就會自動關閉，都要設定和規範，也要老師提醒學生在疫情期間開冷氣時窗戶也要開小縫，達到空氣流通，並搭配用電扇，讓環境更舒適，也更省電。

員林國小「百果新樂園」創意共融式遊戲場今天也啟用，學校結合在地產業與校本課程，爭取縣內競爭型計畫補助200萬元，把百果山特色融入到遊具設施中，有木瓜彈跳床、碰柑溜滑梯、香蕉平衡木、蓮霧旋轉盤、喇叭傳聲筒、節奏打擊鼓、音符拱門、水果跳椿等，讓學生玩得非常高興。