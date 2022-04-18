爬山、騎車也可學習 竹市獲教育部戶外教育縣市首獎

為讓學生擺脫填鴨式教育，新竹市國中小學校結合環境推動特色課程，大庄國小讓師生親手打造窯灶、光武國中設計春天溯溪、夏天單車環島、秋天登山、冬天綠島行四季課程、新科國中則有野外求生、體驗一堂海拔3400公尺的登山大壩課程；三校用心規畫課程讓竹市獲教育部戶外教育成效卓著獎「地方典範獎」，全台僅四縣市獲獎，且竹市排名第一。

教育處表示，市府盤整竹市教育特色和產業資源，整合發展「科技線」、「生態線」、「藝文線」、「本土線」和「職涯線」等5大學習路線，透過溯溪、爬山、單車環島等課程，讓學生找到自信、成就感，透過五感瞭解、活化知識、規畫自主學習歷程，也透過團體活動建立未來所需素養及能力，

目前共有光武國中、新科國中、培英國中，與青草湖國小、大庄國小、新竹國小等6校推動戶外教育特色課程，其中，大庄國小、光武國中、新科國中規畫的課程獲教育部肯定，給予「學校績優獎」，也因此讓竹市奪下教育部第一屆戶外教育成效卓著獎「地方典範獎」。

大庄國小校長許雅惠說，在現今休閒風潮盛起、假日瘋露營跑市集的年代，校方結合校內環境，師生、家長將校內閒置荒地親手打造成可窯烤、野餐、露營、栽種的生態場地，並推出「庄園窯啊餚」主題課程，讓學生透過親手在窯灶煮食物、在農場種植物、認識環境生態等，培養健康飲食觀念。

光武國中推動「法拉第課程」已有20年歷史，帶領學生走出教室，從溯溪、單車、登山、科展等活動學習，讓學生擁有不同於學業成就感，更學習解決問題、團隊合作等精神。

光武國中校長林茂成說，光武以春夏秋冬四套戶外教育課程，春天到新竹縣尖石鄉泰崗溪溯溪，夏天單車環島，秋天登合歡山體驗高山美學，冬天則到綠島體驗生態、地質、獨木舟，還讓學生組隊在綠島偏鄉幫國小學弟妹上科學遊戲課。

另外，新科國中引進美國式教學，推動一系列「COOL」戶外課程，將學習教室移到戶外，每學年由八年級學生組隊參加，結合童軍、理化、體育等跨領域課程，重視登山團隊精神，培育看地圖、認識野生環境、基本求生技能、領導技巧與風險管理等課程。

體育老師除訓練學生體能，理化課談氣溫與氣壓的變化連結，更以美國NOLS學校的反饋模式帶學生做反思，藉由戶外課程建立學生的學習自信、重新認識自己。

新科國中校長林燕玲分享，2020年新科國中師生共30人就到大霸山區進行COOL登山四日跨域素養課程，課程目標不在攻頂，而是登大霸山區需經的過程，師生每個人要背起自己的外帳、睡袋、四日的食材與炊事器材，學習如何在野外自理生活的能力，15至18公斤的背包負重，及海拔1750至3400公尺長達11公里的山路，都是很大的挑戰。

光武國中推動「法拉第課程」已有20年歷史，帶領學生走出教室，從溯溪、單車、登山、科展等活動學習，讓學生擁有不同於學業成就感，更學習解決問題、團隊合作等精神。圖／市府提供

光武國中推動「法拉第課程」已有20年歷史，帶領學生走出教室，從溯溪、單車、登山、科展等活動學習，讓學生擁有不同於學業成就感，更學習解決問題、團隊合作等精神。圖／市府提供

新科國中則有野外求生、體驗一堂海拔3400公尺的登山大壩課程。圖／市府提供