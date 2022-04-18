一罩難求+鮭魚之亂 葉沛蓉連兩年贏得全國學生漫畫首獎

基隆市安樂高中國中部一年級學生葉沛蓉，創作「鮭魚之亂之我是誰？」漫畫作品，贏得本學年全國學生美術比賽漫畫類特優第一名。葉沛蓉上學年讀小學六年級就展現才氣，以「一『罩』難求」作品贏得全國漫畫類首獎，搭配時事的創作理念和作品，連老師都覺得很厲害。

葉沛蓉小學升三年級那年和姊姊一起到畫室學畫畫，當時只覺得黏土、剪紙很好玩，後來才慢慢進入繪畫世界。前3年參加學生美術比賽都在基隆市賽止步，六年級才以「一『罩』難求」進軍全國賽，還拿下冠軍一鳴驚人。

台灣爆發疫情後，戴口罩成為民眾生活的日常。葉沛蓉說，上學年原本想要創作戴口罩的門神參賽，但老師說看過類似作品，只好另起爐灶。當時「3月瘋媽祖」，遶境如何防疫成為話題，她才想出媽祖神轎出巡的題材，很開心先後在市賽、全國賽拿下第一名。

國小畢業升國中，要不要就讀美術班曾令葉沛蓉陷入長考。她的媽媽洪美琪說，家人支持她繼續在繪畫領域創作，但也勉勵她兼顧各個學科的學習。

進了美術班，葉沛蓉發現同班同學都很厲害，自覺畫功短時間難以迎頭趕上，今年美術比賽依然主攻漫畫。台灣去年3月間發生「鮭魚之亂」，她從小就愛玩「釣魚」的遊戲，因此創作「鮭魚之亂之我是誰？」參賽。這件作品市賽成績第2名，到了全國賽成績翻轉，獲選第1名。

日本藝術家石田徹也以「人+物」一體化超現實意象呈現，用容易理解的暗喻表現手法的作品，一直是葉沛蓉最喜歡的創作手法。她說，鮭魚之亂始於商人促銷方案，她想畫漫畫諷刺商人透過行銷包裝賺錢，民眾因而常不自覺購買不需要的產品。

構思創作過程中，葉沛蓉想起爸媽在夜市擺攤時看到的撈魚攤、章魚燒攤，最後畫出商人手持以鮭魚為餌的釣竿，面露狡猾奸詐的笑容。改名「鮭魚」的民眾則像一個個章魚燒，盯著鮭魚誘餌，張大嘴巴「忘了我是誰」，諷刺現今社會潛藏於日常生活的焦慮與無知。

安樂高中輔導主任簡珮韻說，全國學生美術比賽分西畫、水墨和漫畫等類別，其中漫畫作品讓人看了會心一笑很重要。一般繪畫作品首重畫工，漫畫要兼顧構圖跟創意，葉沛蓉能連兩年贏得全國學生漫畫冠軍，實在是很厲害。