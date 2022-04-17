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竹縣偏鄉小學苦無乾淨自來水 藉過濾山泉水解渴

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
過濾山泉水延管工程進行中，未來竹縣偏鄉小學大多能喝上乾淨好水。記者巫鴻瑋／翻攝
過濾山泉水延管工程進行中，未來竹縣偏鄉小學大多能喝上乾淨好水。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣不少山地原鄉的小學，因沒有裝設自來水，一直以來都使用山泉水作為飲用水來源，不過卻常面臨泉水混濁，導致無水可用，為了確保師生健康，扶輪社與縣府合力在7所學校裝設淨水設備，藉過濾山泉水，讓師生終於能喝上乾淨水解渴。

縣府指出，尖石鄉及五峰鄉因地形因素，自來水接管未普及，因此區域內的校園用水也主要仰賴山泉水，可是每逢雨季就會出現水質混濁且水源不穩定的情況，新竹東南扶輪社從2011年開始募捐加裝抽水馬達及淨水設備，改善偏鄉校園用水安全。

新竹東南扶輪社長呂學樟表示，目前有7所偏鄉學校，包含新光、石磊、桃山、花園、玉峰、新樂、秀巒國小裝有淨水設備，能讓師生喝到乾淨飲水，學校也能有乾淨飲水煮營養午餐，不必再仰賴瓶裝水解渴，他更說「再苦也不能苦孩子，希望將資源挹注偏鄉。」

教育局長楊郡慈說，校園供水穩定及用水衛生安全十分重要，教育局每年補助157萬元為全縣國中小飲水設備定期保養及檢測，前年也依據各校學生數，挹注飲水機維護及檢測費用超過1千萬元，今年在扶輪社協助下，再獲30萬元建置濾水設備延管工程及一年份的校園進水濾心設備及維養費用，相信對偏鄉師生幫助很大。

偏鄉學校 新竹 教育局

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