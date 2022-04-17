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旗美高中54周年校慶 邀歷年師長、校友啟用數位校史館

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
旗美高中昨舉辦54周年校慶，由傑出校友將「旗美高中十全十美」的愛心字卡，贈送給從57年創校就在學校服務的10位退休師長。圖／旗美高中提供
旗美高中昨舉辦54周年校慶，由傑出校友將「旗美高中十全十美」的愛心字卡，贈送給從57年創校就在學校服務的10位退休師長。圖／旗美高中提供

高雄市旗山區國立旗美高中配合54周年校慶，昨在校友及退休師長們見證下，舉辦數位校史館啟用儀式，旗美高中表示，校史館歷經8個月籌備，訪談資深教職員與校友，也搜集歷年畢業紀念冊加以數位化掃描保存，系統化整理呈現學校從過去至今的變化。

旗美高中校長彭昕鋐分享旗美高中歷年來校門位置的變化，他表示，在這些校門場景更替過程中，旗美高中54年來共迎接1萬7千多名學生到校學習，校史的整理，是凝聚所有畢業校友、退休教職員以及所有在校師生對學校認同的一個重要過程。現場多名校友與退休校長聽著聽著眼泛淚光，彷彿看到當年在校光景。

旗美高中表示，數位校史館歷經長達8個月籌備，除訪談資深教職員與校友，豐富了過去許多未被記錄的校史資料，更進一步對外蒐集歷年的畢業紀念冊後，加以進行數位化的掃描保存，其中還有第一任校長的政府派令，團隊在校史資料蒐集過程中，也以系統化整理、呈現學校從過去到現在的變化。

旗美高中表示，本次校慶活動除辦理111學年度傑出校友表揚，也邀請歷任校長蕭惠蘭、藍鴻輝、蔡英士、陳慶斌等人出席，再由校友代表以感念師恩象徵，將「旗美高中十全十美」的愛心字卡，贈給從57年創校就在學校服務的童錦來與宋貴元等10位退休師長。

彭昕鋐表示，校史是一個學校的生命，也是所有師生的共同回憶，旗美高中以智慧校園的學校發展願景為基礎，建置豐富的數位校史館，除希望將許多重要的歷史文物能用數位化方式做更長久的保存，也期待以網路無遠弗屆的形式，讓更多旗美人能透過數位校史館的內容，回憶過往在旗尾山下的求學或教學歲月，讓所有的旗美人以「我旗美，我驕傲」自許。

旗美高中昨舉辦54周年校慶，由傑出校友將「旗美高中十全十美」的愛心字卡，贈送給從57年創校就在學校服務的10位退休師長。圖／旗美高中提供
旗美高中昨舉辦54周年校慶，由傑出校友將「旗美高中十全十美」的愛心字卡，贈送給從57年創校就在學校服務的10位退休師長。圖／旗美高中提供
旗美高中校長彭昕鋐介紹數位校史館內容，分享從歷年來校門的變化，學校也共迎來約2萬名學生。圖／旗美高中提供
旗美高中校長彭昕鋐介紹數位校史館內容，分享從歷年來校門的變化，學校也共迎來約2萬名學生。圖／旗美高中提供

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