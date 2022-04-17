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讓全國都看見 苗栗𪹚龍編入國小教科書

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
𪹚龍是苗栗客家人特有元宵節慶典，頭份市永貞國小主任彭仁星創作編入國小教科書。圖／彭仁星提供
𪹚龍是苗栗客家人特有元宵節慶典，頭份市永貞國小主任彭仁星創作編入國小教科書。圖／彭仁星提供

客委會客庄12大節慶苗栗𪹚龍編入國小教科書，作者頭份市永貞國小主任彭仁星因為愛苗栗的私心，加上永貞女籃特色，完成「𪹚龍慶元宵」的課文，讓全國學童看見苗栗客家人特有的慶典。

彭仁星曾獲師鐸獎，去年SUPER教師獎評審團特別獎，還帶領過永貞國小女籃拿下全國冠軍，也是作家，南一書局邀約創作一篇有關苗栗風土民情的課文，書局提供一些供參考範例，他第一個想法就是要𪹚龍。

他經過一年田野調查、取材、設計、撰寫、繪圖及審核，編入111學年度國小4年級下學期第一課，時間點剛好呼應元宵節𪹚龍活動，不僅教作文技巧，也要讓學童了解𪹚龍文化，邀請全國民眾每年元宵節到苗栗縣來共襄盛舉。

「因為愛苗栗的私心」！彭仁星不諱言，表示自己是苗栗縣造橋鄉人，姑姑就住在苗栗市玉清宮附近，玉清宮是𪹚龍系列活動的祥龍點睛、舞龍競技的場地，他也有觀賞𪹚龍鞭炮越炸越旺的經驗，近年來「苗栗國」的說法，多少對苗栗有負面的意味，其實苗栗也有很棒的𪹚龍。

彭仁星以身為苗栗人為榮，他開心圓了課文作家夢，𪹚龍還加入永貞女藍的特色，及對已故父親的思念等，他歡迎明年上到𪹚龍的班級老師，可以邀他作者有約分享。

𪹚龍編入教科書，苗栗市長邱鎮軍樂見，他說，市公所從前市長邱炳坤、已故前市長鄒玉梅，已經連續舉辦24年不間斷， 𪹚龍成為元宵節盛事，市公所傳承發揚光大，要讓苗栗客家人特有的𪹚龍被看見。

𪹚龍是苗栗客家人特有元宵節慶典，頭份市永貞國小主任彭仁星創作編入國小教科書。圖／彭仁星提供
𪹚龍是苗栗客家人特有元宵節慶典，頭份市永貞國小主任彭仁星創作編入國小教科書。圖／彭仁星提供
𪹚龍是苗栗客家人特有元宵節慶典，頭份市永貞國小主任彭仁星創作編入國小教科書。圖／本報資料照片
𪹚龍是苗栗客家人特有元宵節慶典，頭份市永貞國小主任彭仁星創作編入國小教科書。圖／本報資料照片

元宵節 苗栗縣 邱炳坤

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