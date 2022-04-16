許一個走遍全縣學校願望 王惠美：走動式管理貼近需求

彰化縣埤頭鄉大湖村民社區活動中心在大湖國小校園，大湖村長邱木生8年前爭取公益基金會專案，陸續獲得約1千萬元推展社區特色與客家文化，今天大湖國小舉辦60周年校慶，小朋友展演客家歌謠和舞蹈，向社區及客委會繳交出漂亮成果。

大湖國小草地音樂會揭開校慶活動序幕，縣長王惠美、鄉長杜懿彩、縣議員李浩誠等人依序致詞祝福，大湖國小校長郭福麟、王惠美、杜懿彩和民代、地方士紳共同「打氣」把6、0兩個氣球充飽空氣，校慶歡樂氣氛達到最高點。

大湖國小推動客家文化，社區民眾和學生製作藍染布，社區民眾裁布作衣衫，大湖國小70名師生今天都穿著藍染T恤「體現」客家文化，跟其它學校相比，大湖校慶獨具特色。郭福麟表示，希望透過運動會，傳承過去優良的教學風氣，學校的文化，地方的特色，在未來開創出充滿亮點的大湖國小。

王惠美和地方士紳參觀校園，大湖村長邱木生向王惠美陳情，希望縣政府處理蓋在校地的縣政府產權舊社區集會場所，縣長王惠美交代教育處研究，即到操場觀賞小朋友表演客家歌謠和舞蹈，稱讚學校用心保存彰化平原的客家文化。

邱木生說，大湖社區位在客家庄頭，2015年社區申請中國信託專案「台灣夢、兒少社區陪伴扎根計畫」，獲選為第一所示範基地、評估個案標的，到前為止，總計得到約1千萬發展社區特色，從製作福菜、藍染到使用花布衫裁製布巾等日常用品，加上客委會補助學校舉辦客家課程，大湖社區攜手大湖國小共創豐碩成果。

大湖國小校慶原本是副縣長參加，王惠美臨時變更行程到大湖；她說，她訂下縣長任期內跑遍全縣213所縣立學校的目標，透過走動式管理，她看見校長和教職員工的努力，例如有些學校生源只有2、3人，校長費盡心力招來20、30名新生，她親自跑學校，會更貼近學校的需求。