83-37最接近哪數字？小二考題考倒家長 網友抓「題目玄機」秒解答

數學科目有時候不僅是要考驗學生的計算能力，更是為了培養他們邏輯推演的能力，但近來題型越發五花八門，不少家長看完題目也紛紛舉白旗投降。近日，一名家長貼出小二的考題請大家解惑，沒想到簡單的加減法題型竟考倒一票人。

一名家長在臉書社團《汐止集團》分享一道小二的考題，只見題目寫道，「估估看，答案最接近多少？83-37=( )」，並在題目下方列出「60、50、40」三個答案選項。

依常理推算，「83-37=46」便會直覺地圈選50這個數字，不料該題的正解竟是40，讓家長百思不得其解，便在文中問道「答案為什麼是40而不是50」，請求廣大網友為自己解惑。

貼文引發討論，部分網友認為50才是正確答案，質疑老師改錯，但另一派網友卻看出端倪，直指題目中的「估估看」三字暗藏關鍵，網友認為該題目主在建立概數觀念，並培養學生快速估算的能力。以這樣的觀念去推算，「因為83接近80以80算，37接近40以40算，80-40=40」，要先將83、37四捨五入再計算，而非先加減後再取大約，所以能得出40這個答案。

解題技巧曝光後，不少人都讚嘆「長知識了」，但部分網友卻提出不同看法，「如果是這樣算的話，只能說題目出的不夠清楚」、「什麼邏輯，我也覺得怪」，還有其他家長分享自家孩子的答題狀況，「但我們學校老師這題40、50都可以」、「可能是老師改錯吧？我們的是圈50」，疑似因老師判斷方式不同，而有不同標準。