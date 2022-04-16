台南一中百年校慶 阿扁曝這件事證明自由學風

台南一中今天舉行百周年校慶，前總統陳水扁、立院前院長王金平等校友返校共襄盛舉，陳水扁致詞說，記得高三時，有一班過半26名學生，在班長帶隊到麗都戲院看日本色情電影，散場時還遇到李安導演的爸爸李昇校長和校長夫人，班長等人心想穩記過的，但校長說不用緊張，證明每個同學發育很正常。

陳水扁說，20年前，阿扁很高興回到母校，參加南一中80周年校慶，20年後很高興還活著，可以重返母校，慶祝百周年校慶，這20年的差別在哪，是多了一支拐杖，希望大家可以照顧好自己身體健康，相約20年後一起回到南一中參加120周年校慶。

陳水扁也說，很多人問念南一中有什麼好，最好就是沒在管，得靠自己，這也是最好的教育方式。他表示，南一中有二大特色，一是正常教學，高三照上體育、美術、工藝，更要上音樂，沒有音樂細胞的他，樂理要用背的，音樂合唱要四部合唱，一部都沒辦法，還要四部。

他指出，另一特色是自由學風，記得高三時，有一班過半26名學生，在班長帶隊到麗都戲院看日本色情電影，散場時還遇到李安導演的爸爸李昇校長和校長夫人，班長等人心想穩記過的，但校長說不用緊張，證明每個同學發育很正常，師母也跟他一起看啊。

他勉勵，台南一中不僅是台南的一中而己，不僅是南台灣的一中而己，更是全國的一中，還是全球的一中，也是全人的一中。他也祝福南一中百周校慶萬歲、萬歲、萬萬歲，加油、加油、再加油。