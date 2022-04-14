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黑色情人節韓風來襲 台南光華高中黑色美食有禮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生以韓國特有的「黑色情人節」舉辦美食與海報設計活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生以韓國特有的「黑色情人節」舉辦美食與海報設計活動。記者鄭惠仁／攝影

台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生，原本今年畢業前要赴韓國自助旅行，以驗證平日所學，卻因疫情使規畫喊停，今以韓國特有的「黑色情人節」舉辦美食與海報設計活動，用別出心裁的方式展現所學。

受疫情影響，學生無法出國，但窮則變，變則通，在學校協助下，學生自發性規畫辦理「韓國周」，以韓國特有的「黑色情人節」為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動，希望透過這場學習活動讓學生更深入了解韓國文化，也提升活動的設計、籌備、行銷規畫和團體合作等多元能力。

4月14日是韓國的黑色情人節，有別於其他的情人節，特別強調的是「一個人也可以好好過生活」。讓自己變得更好，未來就可能有更好的結果，希望每個人都能享受「一個人的浪漫」。黑色情人節這一天，大家可以吃吃黑色的食物，如韓國的黑色炸醬麵、喝黑咖啡或是黑巧克力。學生也發揮創意，製作黑色美食，讓學習融入生活，使生活更豐富且有趣味。

台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生以韓國特有的「黑色情人節」舉辦美食與海報設計活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生以韓國特有的「黑色情人節」舉辦美食與海報設計活動。記者鄭惠仁／攝影

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