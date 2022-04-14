黑色情人節韓風來襲 台南光華高中黑色美食有禮

台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生，原本今年畢業前要赴韓國自助旅行，以驗證平日所學，卻因疫情使規畫喊停，今以韓國特有的「黑色情人節」舉辦美食與海報設計活動，用別出心裁的方式展現所學。

受疫情影響，學生無法出國，但窮則變，變則通，在學校協助下，學生自發性規畫辦理「韓國周」，以韓國特有的「黑色情人節」為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動，希望透過這場學習活動讓學生更深入了解韓國文化，也提升活動的設計、籌備、行銷規畫和團體合作等多元能力。