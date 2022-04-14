聽新聞
test
0:00 / 0:00
慈惠數創科成果展「超星人」 獲高雄、南港展覽館邀展
畢業季將至，屏東慈惠醫專數位媒體創意設計科今年畢業專題成果展，以「超星人」驚艷各界，校內展外，還獲邀5月18日至5月20日至高雄展覽館「放視大賞」、6月1日台北南港展覽館「新一代設計展」；數位媒體創意設計科主任劉貞吟說，「超星人」以「超新星」演化過程產生劇烈爆炸而照亮整個星系，象徵學生歷經大轉變的5年成長，蛻變轉化成巨大能量的「超星人」，閃耀每一處，照亮每位畢業生的未來星途。
劉貞吟說，展演透過7種角度切入，「超星人」主視覺結合色彩與各種設計技能的星人，象徵青春年華，並在視覺傳達設計、多媒體動畫製作、VR遊戲與數位影音創作上大放異彩， 內容包括透過情人節及特殊節日來傳達愛的「浪漫予你」繪本、介紹東港每3年一次民俗迎王祭典的卡牌桌遊「步步為迎」、以現代年輕、活力個性及時尚設計的語言。
此外，還有復刻重現潮州鎮70多年前的視覺傳達設計「再現公路新村」、主打讓造訪者深層認識充滿魅力潮州鎮老街區的多媒體動畫「潮州新生活─藝遊未盡」；挑戰結合布農族文化及VR遊戲的「牡鹿墩阿努」；順著心中蛛絲馬跡，反思身旁人事物重要性的數位影音創作「心跡」。
劉貞吟說，畢業生如超新星般的「超星人」展現創意巧思，受邀參加高雄展覽館「放視大賞」和台北南港展覽館「新一代設計展」，是對畢業生作品的高度肯定，盼能照亮每個產業現場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言