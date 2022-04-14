慈惠數創科成果展「超星人」 獲高雄、南港展覽館邀展

畢業季將至，屏東慈惠醫專數位媒體創意設計科今年畢業專題成果展，以「超星人」驚艷各界，校內展外，還獲邀5月18日至5月20日至高雄展覽館「放視大賞」、6月1日台北南港展覽館「新一代設計展」；數位媒體創意設計科主任劉貞吟說，「超星人」以「超新星」演化過程產生劇烈爆炸而照亮整個星系，象徵學生歷經大轉變的5年成長，蛻變轉化成巨大能量的「超星人」，閃耀每一處，照亮每位畢業生的未來星途。

劉貞吟說，展演透過7種角度切入，「超星人」主視覺結合色彩與各種設計技能的星人，象徵青春年華，並在視覺傳達設計、多媒體動畫製作、VR遊戲與數位影音創作上大放異彩， 內容包括透過情人節及特殊節日來傳達愛的「浪漫予你」繪本、介紹東港每3年一次民俗迎王祭典的卡牌桌遊「步步為迎」、以現代年輕、活力個性及時尚設計的語言。

此外，還有復刻重現潮州鎮70多年前的視覺傳達設計「再現公路新村」、主打讓造訪者深層認識充滿魅力潮州鎮老街區的多媒體動畫「潮州新生活─藝遊未盡」；挑戰結合布農族文化及VR遊戲的「牡鹿墩阿努」；順著心中蛛絲馬跡，反思身旁人事物重要性的數位影音創作「心跡」。