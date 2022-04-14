竹東國中42生通過族語認證 不只拿獎勵金還為升學加持

新竹縣原住民重點學校竹東國中，去年底輔導54名原住民同學報考族語認證，今年2月成績出爐，共有42名學生通過認證，通過比率達78％，縣府今日指出，依據新竹縣原住民族語言能力認證測驗獎勵要點，這些學生將可依照認證合格等級，獲頒至少1000元獎勵金，同時通過認證也能為升學加分。

都市原住民因長期缺乏母語學習環境，許多孩子已經不會族語，竹東國中校長徐華助表示，為加強族語語言的保存，學校除了開設族語社團外，更利用放學後開設原住民族語認證加強班，因學校學生多為泰雅族，去年度聘請邱明珠及謝金妹2位泰雅語老師到校指導。

經過校方輔導及外聘老師的嚴管勤教下，竹東國中今年共有28人通過初級認證、14人通過中級認證。徐華助表示，學生不僅可領縣府獎勵金，更能為之後升高中、大學加分，有通過族語認證的原住民族孩子能加分35％，去年就有1名成績本就優異的國三學生，再靠著通過族語認證加分，順利錄取師大附中。

原民處指出，為鼓勵語言傳承，縣府已於2021年制定、2022年開始實施「原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，凡設籍新竹縣4個月以上的原住民通過族語認證，初級可獲頒1000元獎勵金、中級2000元、中高級3000元，最高可拿1萬元，今年4月1日至4月30日受理申請。