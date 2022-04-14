快訊

打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？ 勞工權益一次看清楚

蘇貞昌宣布今起徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑

竹東國中42生通過族語認證 不只拿獎勵金還為升學加持

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
遷居都市第三、第四代的竹東國中原住民同學，參加原住民族語認證表現亮眼，今年共有42人通過族語認證。圖／竹東國中提供
遷居都市第三、第四代的竹東國中原住民同學，參加原住民族語認證表現亮眼，今年共有42人通過族語認證。圖／竹東國中提供

新竹縣原住民重點學校竹東國中，去年底輔導54名原住民同學報考族語認證，今年2月成績出爐，共有42名學生通過認證，通過比率達78％，縣府今日指出，依據新竹縣原住民族語言能力認證測驗獎勵要點，這些學生將可依照認證合格等級，獲頒至少1000元獎勵金，同時通過認證也能為升學加分。

都市原住民因長期缺乏母語學習環境，許多孩子已經不會族語，竹東國中校長徐華助表示，為加強族語語言的保存，學校除了開設族語社團外，更利用放學後開設原住民族語認證加強班，因學校學生多為泰雅族，去年度聘請邱明珠及謝金妹2位泰雅語老師到校指導。

經過校方輔導及外聘老師的嚴管勤教下，竹東國中今年共有28人通過初級認證、14人通過中級認證。徐華助表示，學生不僅可領縣府獎勵金，更能為之後升高中、大學加分，有通過族語認證的原住民族孩子能加分35％，去年就有1名成績本就優異的國三學生，再靠著通過族語認證加分，順利錄取師大附中。

原民處指出，為鼓勵語言傳承，縣府已於2021年制定、2022年開始實施「原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，凡設籍新竹縣4個月以上的原住民通過族語認證，初級可獲頒1000元獎勵金、中級2000元、中高級3000元，最高可拿1萬元，今年4月1日至4月30日受理申請。

縣長楊文科表示，都市原住民第三代甚至第四代，在長期缺乏母語學習環境，族語嚴重流失的情況下，還能交出亮麗成績，難能可貴，也讓上任以來努力推動的母語傳承看到希望，針對同樣面臨嚴重流失的客語，縣府也將持續加大力道獎勵縣民參加客語認證，希望大家都能夠在日常生活熟練使用客語、傳承客家文化。

原住民族語老師和竹東國中學生進行對話練習。圖／竹東國中提供
原住民族語老師和竹東國中學生進行對話練習。圖／竹東國中提供

延伸閱讀

新竹縣加碼長者打疫苗 不論劑次共送1000元禮券

有一半排灣族血統 于子育以前不敢承認自己是原住民

業者怨學校午餐章Q獎勵金擋不住通膨壓力 教部允研議

學校午餐獎勵金浮動機制仍需溝通 農委會：目前無急迫性

相關新聞

竹東國中42生通過族語認證 不只拿獎勵金還為升學加持

新竹縣原住民重點學校竹東國中，去年底輔導54名原住民同學報考族語認證，今年2月成績出爐，共有42名學生通過認證，通過比率...

那些年我們遇到的NG教師：高壓統治霸凌卻是學生被逼走？

中一中事件後，許多網友紛紛討論起過去遇過、令人印象深刻的老師。不過，不是每一位老師都能給孩子正面影響，甚至還可能成為難抹滅的心理陰影。聯合報採訪曾遇過NG老師的學生、剛出社會的新鮮人，發現過度重視成績，進而對學生言語霸凌，甚至用全班的力量孤立單一學生，都是校園裡常見的師對生霸凌現況。以下為第一人稱專訪整理：

雲林北辰國小中央廚房工程 動土

雲林縣有121所偏鄉學校，常面臨學校午餐食材採購問題，縣府今年獲補助近2.7億元新建7所學校中央廚房，支應周邊小校午餐，...

小學國文考題用「這3個語詞」造句難倒一票家長 老司機解題：不可以色色

現今國小作業題目多樣，不只小孩想破頭，連家長也被考倒！一名家長貼出孩子的小學國文課作業，要將3個語詞組合成一個有意義的句子，請網友們幫忙集思廣益，卻意外釣出歪樓答案。

高中游泳課上不上？教長：校園防疫指引已有明確規範

教育部昨天公布新版停課標準，但並未聚焦校園活動，台灣青年民主協會今天指出，已有學校因為游泳課、社團活動是否暫停引發師生衝...

楊勇緯接班人 尖石國中柔道隊全中運奪4金

尖石國中柔道隊在今年全中運超越去年成績，抱回4金1銅的好成績，更拿下國中男子組總錦標冠軍，消息傳回家鄉，選手們的好表現讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。