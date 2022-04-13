小學國文考題用「這3個語詞」造句難倒一票家長 老司機解題：不可以色色

現今國小作業題目多樣，不只小孩想破頭，連家長也被考倒！一名家長貼出孩子的小學國文課作業，要將3個語詞組合成一個有意義的句子，請網友們幫忙集思廣益，卻意外釣出歪樓答案。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張國小四年級的國文考題，有一題要求學生用「巨龍、獨角仙、樹汁」這三個語詞造句，只見考生放空一個字都沒寫，被老師用紅筆畫上一個大叉叉，整題5分全部扣光。

考題曝光後，有網友勸原PO直接放棄作答，「這題好難哦！」、「這題是扣分題」、「算了啦！多這五分也不會為你的未來多點什麼」。

有網友很認真幫原PO想解答，「巨龍有天喝了樹汁變成了獨角仙」、「正在吸樹汁的獨角仙被巨龍吃了」、「有一隻巨龍名叫獨角仙，牠最愛喝樹汁」、「獨角仙跟好友巨龍都愛喝樹汁」、「從前從前，有一隻獨角仙和巨龍是好朋友，他們在週五下班後，總是一起去森林酒吧來一杯樹汁」、「從前一隻叫樹汁的巨龍長得像獨角仙」、「獨角仙攀附在一棵猶如巨龍的大樹上，吸取著樹汁」、「這張考卷要寫一個有意義且包含巨龍、獨角仙跟樹汁三個名詞的句子」、「獨角仙吸完樹汁之後，化身成為巨龍」、「猶如巨龍般的大樹上，攀附了無數隻獨角仙，正吸吮著豐富的樹汁」。

在將近四千則的留言當中，有答題成功的學生家長分享閱卷老師可以接受的標準答案，「我安親班的孩子造：我養了一隻獨角仙，給牠取名叫『巨龍』，牠很喜歡吸樹汁。學校老師給對」、「巨龍兩旁樹的樹汁一定很甜，才會有那麼多獨角仙」。

然而更多網友歪樓表示，「一個名叫樹汁的獨角仙在玩自己的巨龍」、「巨龍喜歡攀附著獨角仙，吸食著牠體內的樹汁」、「老師就像巨龍，噴出來的口水像樹汁，我像隻獨角仙一樣躲在角落」、「巨龍總在風雨交加的夜晚，親眼目睹獨角仙在噴樹汁」、「獨角仙正津津有味吃著巨龍噴出來的樹汁」、「獨角仙褲襠裡有條巨龍，每當膨脹時都會噴出樹汁一樣的液體」。對此，有網友看不下去，引用「色色柴犬」梗圖，奉勸鄉民們「不可以色色」。