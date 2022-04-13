走讀水圳及埤塘特色 國小校長自籌費用發表新著

台南市官田國小長期推廣水圳文化，歷經1年作業，近期發表《翻閱，埤塘》，以繪本及地圖兩款形式，呈現在地埤塘水文、人文和環境特色，由於經費全由校長王全興自籌及親自編撰，更具意義。

官田國小以食農教育打響知名度，吸引許多學校、單位來參訪，為落實環境教育，這次在王全興動員師生們歷時1年規畫、採訪、探勘、訪談，再匯聚成書近日對外發表。

王全興說，《翻閱，埤塘》翻翻書，以繪本方式增加可讀性，帶領學生一同探究埤塘和啟發創造力，邊翻、邊玩、邊思考，認識在地的大圳故事，了解什麼是埤塘？埤塘有什麼功能？尤其在缺水當下，埤塘和人們日常生活有何關連？以及埤塘在哪裡？從中探索上述相關原委，更可以發現水圳文化資產以及探究埤塘故事。

而《翻閱，埤塘》地圖書，則取用遊戲玩法，圖文並茂，設計親近大圳導覽問題、路線及景物，以摺頁方式讓更多人樂於造訪大圳和埤塘，培養知鄉、親鄉及愛鄉核心素養。

王全興表示，這本書都可帶領學生透過田野調查、走讀、翻閱文資，觀察訪談，並透過文字紀錄等活動，從學童視角觀看嘉南大圳人文歷史印記，感受大圳脈動，反思用水日常，倡導珍惜水資源意識。

同時，也可善用文資文獻調查、小記者出任務、小主播報導、小導演近身照相錄影、行動書製作及遊戲書製作等，向外擴展水圳教育成效，希望讓師生藉此更深入了解水圳文化特色。