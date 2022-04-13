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打破魔咒！高雄忠孝國小獲全國國小棒運聯賽硬式組亞軍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
110學年國小棒球運動聯賽硬式組冠軍爭奪戰，高雄市鳳山區忠孝國小對上勁敵桃園市中平國小，終場雖以7比1落敗得到亞軍，但仍打破高雄市在多年未擠入前8強的魔咒。圖／高雄市鳳山區忠孝國小提供
110學年國小棒球運動聯賽硬式組冠軍爭奪戰，高雄市鳳山區忠孝國小對上勁敵桃園市中平國小，終場雖以7比1落敗得到亞軍，但仍打破高雄市在多年未擠入前8強的魔咒。圖／高雄市鳳山區忠孝國小提供

110學年國小棒球運動聯賽硬式組全國賽在台東舉行，今天進行冠軍爭奪戰。高雄市鳳山區忠孝國小對上勁敵桃園市中平國小，終場雖以7比1落敗，得到亞軍，但仍打破高雄市在睽違七年後，再度晉級全國小棒硬式組聯賽前8強，並衝進決賽。

忠孝國小校長唐偉成表示，學校過去是小棒硬式全國賽的勁旅，曾於92學年度賽事拿下冠軍；之後由體育班轉型為社區型社團球隊，教練陳益圳培訓二年級到六年級都有的20名球員，歷經多年的辛苦耕耘、培育經營，終於今年開花結果。

唐偉成說，忠孝雖然是一支社團球隊，但是球員們面對高雄市以及全國好手林立的體育班球隊時，毫無懼色，其中身高178公分的姜晉堯、姜晉錫雙胞胎兄弟，在四強賽面對桃園福林國小的四強賽中，各擊出一分、三分全壘打，帶領忠孝邁向冠軍賽。姜晉堯在這次賽事中已經擊出5支全壘打。

投手歐菀宏身高不高，在八強賽中面對南投新街國小隊，不但壓制對手的打擊火力，六局下更以再見安打逆轉新街國小，讓忠孝得以拿回高雄市睽違7年的八強佳績。賽前忠孝國小隊員就展現闖進八強氣勢，還一路闖進今天的冠亞軍賽，奪回忠孝往日氣勢與榮耀。

唐偉成說，孝國小棒球隊積極奮戰，打破高雄市7年從未晉級前八強賽的魔咒，一日連贏兩場闖入冠亞軍決賽，今天忠孝國小對戰勁敵桃園市中平國小爭奪冠軍，終場雖不敵，仍激勵棒球競技再起。

高雄市 桃園 體育

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