國中自然／會考常出現考題…看到電池別緊張 搞懂觀念不驚慌
親愛的國三同學們，國中會考即將到來，前不久才學過的鋅銅電池，你是否已掌握學習重點了呢？
鋅銅電池利用兩金屬片的活性不同，產生氧化還原反應。活性大那端會釋放電子使自身氧化，活性小則會接電子使自己還原，搭配檢流計更能藉由偏轉看出電流的變化，是相當有趣的實驗喔！
電化學在近年會考中是很常出現的考題，掌握電化學便可掌握了一定的分數。讓力宇教育的自然名師—林觀老師帶你從最基本的鋅銅電池開始講起，再次熟習鋅銅電池的化學原理，打好觀念的基礎，順利承接後續課程，在實戰中輕鬆解題。
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