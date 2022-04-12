小學作業「操場踢足球」改1錯字 全網看不出答案大崩潰

重視孩子的學習，不少家長都會教小孩寫作業，但有些題目越來越難懂，讓家長看了也頭大。一位家長指導兒子國文作業時，一題改錯字卻怎麼也找不出答案，上網發文求助，眾人熱心幫忙解答，最後正確答案揭曉，根本「沒有錯字」。

一位家長在《爆廢公社公開版》貼出兒子的國文作業寫道，「第四題哪裡有錯字，我已經看到快脫窗了，還是找不到…」。從PO出的圖片可看到列有4道改錯題，前3題很容易看出錯字，分別是「時『緞』1」應為「段」、「康『複』」應為「復」、「『閒』到很濃的」應為「聞」，第4題「下課時，佳佳在操場上踢足球」，原PO看到「眼睛輝煞煞」還是看不出答案，自嘲「為了這題，我活那麼大第一次認真讀書」。

貼文曝光引發熱烈討論，眾人紛紛熱心幫揪錯字，「場、踢」、「答案是『場』，上面要是曰，而不是日」、「看來看去最有可能就是場，不是日是曰」、「是不是『在』跟『再』？」，還有人實在看不出錯字，唉嘆「我的國文老師已哭暈在廁所 我看不出有錯…」、「到底為什麼老師們出題的時候總是要出得讓人找不到」、「燒光小孩的耐心了吧」。

其實，這一題也其他家長傷過腦筋，出面留言解答「這題沒有錯字，送分題（我們寫過了）」、「我們也有這張，兒子說：老師說這題沒有錯，不用寫」、「這題沒錯字，媽媽別傷腦筋了，明天請小朋友去跟老師說（我家好幾位老師認證）」、「陷阱題，其實沒有錯喔！之前女兒也有遇到這個題目，問老師，老師說答案沒有錯，是陷阱題」、「考卷有錯，不要懷疑自己，考卷也是人出的題，人都會犯錯的」。