全國鋼琴第一在南女中 音樂班人才輩出上知名學府

台南女中音樂班是國內音樂人才培育的搖籃，最近學生在升學及比賽上紛傳喜訊，顏仕欣申請上新加坡楊秀桃音樂學院，陳采君錄取台師大音樂系，李敏瑄奪全國鋼琴第一，全校師生引以為榮，校長鄭文儀也嘉勉鼓勵，期勉更上層樓。

拿到楊秀桃音樂學院公費獎學金的顏仕欣，2名姑姑都是台南女中音樂班畢業，目前都從事音樂工作，他說，小時候是大姑姑教彈鋼琴，自己也很喜歡音樂，考上永福國小音樂班後副修法國號，國中轉為主修，後已競賽入學保送台南女中，去年參加全國學生音樂比賽獲特優第三名。這次申請楊秀桃音樂學院先以錄音方式送作品，接著面試、英文口說樂理、英文寫作，整個過程都是全英文，能獲錄取是肯定，自己也會更認真學習，朝目標邁進。

陳采君是以特殊選才管道錄取台師大音樂系，她說，國小讀普通班，因為喜歡吹口哨，老師問她要不要參加管樂團，就這樣加入崇明國小的管樂團，並練習吹長笛，也吹出興趣，國三參加全國學生音樂競賽拿特優第三，到了高中拿全國第六。去年參加東京長笛賽獲第3名。

愛繪畫、設計的陳采君，班服就是她設計，她表示，未來除了音樂之外，也會繼續鑽研設計及畫畫，讓生命更多采多姿。

李敏瑄參加全國學生音樂競賽，甫獲鋼琴特優第一，她說，自幼兒園就開始學鋼琴，國中小分別就讀高雄市信義國小、新興國中音樂班，因學鋼琴的人多，競爭也多，必須要找到自己的特點去發揮，才能脫穎而出。