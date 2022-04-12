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「舞告讚」！全國舞蹈賽台南12隊、4人特優
全國舞蹈比賽團體組受新冠肺炎疫情影響，連續兩年停辦，今年在師生期待下順利進行，台南市榮獲團體特優12隊、優等2隊；個人組特優4人、優等20人。其中裕文國小首次參賽就獲特優，更有小校動員全校學童參與訓練拿特優，更是不易。
市長黃偉哲表示，南市以文化立都，充滿藝文氣息，更重視藝術教育向下扎根，透過豐富多樣的課程與活動培養學生美學創思能力，這次參賽團隊均獲優等以上佳績，其中國小及國中B團體甲組報名4隊全數榮獲特優，更是創紀錄好成績。
教育局長鄭新輝說，南市於去年底辦理全國學生舞蹈比賽南市初賽，分為古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，由南北二區各類組第一名的團隊代表共589人參加全國賽，學校團隊不懼辛勞、認真組訓，為了爭取榮耀，師生無不卯足全力克服疫情期間限制與不便，佳績傳來令人欣喜，未來也將持續深耕藝文團隊發展。
此次比賽，麻豆區麻豆國小、北區公園國小、東區裕文國小及復興國中參加國中小B團體甲組，全數榮獲特優，尤其裕文國小首次代表參賽就拿全國特優，難能可貴。另中山國中包辦國中A團體乙組民俗舞及現代舞項目特優、歸仁國中團體乙組參加民俗舞及古典舞項目均包辦特優，成績卓越；地處偏鄉的頂洲國小及安佃國小突破參賽人力不足窘境，動員全校學童參與訓練，連續多年均獲優等，更是不易。
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