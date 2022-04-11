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南投首辦全國學生創意戲劇賽 嚴格防疫取消觀摩

中央社 / 南投縣11日電

全國學生創意戲劇比賽今天起首次在南投縣登場，16天賽程估近4000名好手較勁，但受COVID-19疫情影響，取消現場觀摩及頒獎，若隊伍出現確診者全團不得參賽等高規格防疫措施。

南投縣政府首次承辦「全國學生創意戲劇比賽」，今天開幕到26日於縣府文化局演藝廳展開16天賽程，來自全國173支勁旅近4000名好手會集南投縣，展演各縣市獨具特色的舞台戲碼，可惜受國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消現場觀摩及頒獎。

南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，全國學生創意戲劇比賽由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦，分為傳統偶戲類、現代偶戲類、舞台劇類三大項目，分成國小、國中、高中職組，今年由南投縣政府承辦，漳興國小、南崗國中、中興國中、南投國小、平和國小、光華國小、光復國小、草屯國小、名間國小協辦。

縣政府教育處指出，因應疫情，這次比賽採高規格防疫措施，包含取消現場觀摩、頒獎、競賽過程所有人員全程戴口罩、全館含戶外禁止飲食；另外，以下情形將禁止參賽，包含參賽學校所屬縣市疫情達第3級警戒、參賽者就讀學校出現確診案例正值停課。

以及參賽隊伍若有確診個案，全團不得參賽，若選手所屬學校雖無確診案例，但採預防性停課，受影響班級學生仍可參賽，但要附賽前24小時快篩或PCR核酸檢測證明，相關比賽最新消息可上全國學生創意戲劇比賽官方網站查詢。

南投 疫情

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