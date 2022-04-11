台中大甲高中林辰蓁商業管理檢定 榮獲全國第一名

台中市大甲高中資訊應用學程學生林辰蓁在何玉娌老師指導下，日前參加中華民國商業業教育學會辦理的商業管理檢定考試，在全台5000多人檢定者，榮獲全國第一名。

大甲高中是台中市辦理綜合高中的學校，學校開設學程中的專門學程有商管群資訊應用學程，設計群廣告設計學程及室內設計學程，土木群建築技術學程。專門學程如同技術型高中，會進行技藝競賽、技能檢定、社區產學合作課程並兼顧統測升學考試，培養學生成為能文能武的全能學生，學習帶著走的能力。

資訊應用學程屬於商管群類課程，在校內也會學習商管群課程如商業概論、經濟學、會計學、商業實務應用的商業類課程，同時學習程式設計、文書處理、資料庫及多媒體等各項課程。

就讀資訊應用學程三年級的學生林辰蓁，高一入學時尚未分流，透過學校辦理的學程說明、多元化的試探性選修課程及生涯規劃課程的自我探索，她了解的自己的興趣與專長，高二時選讀資訊應用學程。

兩年學習的時間，她先取得電腦軟體應用乙級證照，後來代表大甲高中參加全國中等學校商業類技藝競賽，獲得程式設計優勝獎座。

林辰蓁表示，在資料庫與程式設計的技能學習過程，她學到邏輯思考及運算能力，讓她在各方面學習開啟思路，在術科方面的堅持，在商業能力學習，她和一般職業學校的商管群參加商業檢定，近日參加全國商業學會辦理的三級檢定，在資訊應用學程，獲得全國第一名的成績，能文能武的帶著走的能力，是新課綱學習成果的最佳表現。

大甲高中校長蕭建華表示，學校辦學績效屢獲肯定，除了專門學程的優異表現外，學術學程近三年達錄取台大電機系2人，體育班則連續三年獲頒績效優良，都歸功於師生們共同努力的結果，也實現12年國教適性揚才多元展能的教育理念。