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一子學測可上醫科、一子念高職 他批補習迷思：養孩子花不了多少錢

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為，若只是希望全家開心的在一起，那養小孩其實不會非常花錢。示意圖/Ingimage
網友認為，若只是希望全家開心的在一起，那養小孩其實不會非常花錢。示意圖/Ingimage

生養小孩開銷大，讓許多人為之卻步，不過有一名網友分析，如果將小孩當作炫耀的工具，確實要花費很多錢，但若有很多愛要給小孩，只是希望全家人快樂在一起，那是花不了多少錢的，其他網友看完他的分析大讚「觀念太正確」。

有網友PTT發問，有生小孩的朋友們日常開銷似乎都非常多，包括奶粉錢、幼稚園學費、安親課輔班學費、私立國中學費等，「不養小孩，其實經濟真的會寬裕許多？」

一名年紀約50歲左右的網友回答，「看你養小孩的目的是什麼」，如果把小孩當作炫耀的工具，或是達成人生未達目標的代理人，確實要花很多錢。然而如果只是希望全家開心在一起，那花不了多少錢，他表示，「從小你就不該讓他去安親班，因為陪他寫作業本來就你的事。從小你就不該讓他去雙語幼稚園，只是花錢買心安而已。」國中以前所有的補習一概沒參加必要，因為那只會扼殺孩子的學習樂趣。

他認為私中也不用，讀個市區別太差的國中，基本上各地第一志願高中都是雙位數，「考不上就只是我們的小孩沒那個能力。去除基本上食衣住行，跟著爸媽，小孩的開支真的很有限，但一家人在一起的樂趣，看自己小孩有點自己的影子，又能過得比自己好的開心，那真的不是那一點點開支能取代的」。

該網友說，他有兩個小孩，從小都沒有補習安親，下課後都是留在球隊或音樂社團由老師照顧，唯一只有上了私立幼稚園，但這是因為公立學校太難抽。現在兩個小孩，一個就讀第一志願高中，學測可以上醫科、頂大資工系，另一個小孩就讀高職，父母也從不要求他上什麼學校，只希望他對得起自己就好。

該網友說，「他們兄弟從不互相比較，因為父母也從不拿這個讓他們比較，想生就生，孩子需要的是你的陪伴，他不需要安親班和私校老師以及你自以為重要的補習」。

其他網友紛紛大讚「正確觀念的好文」、「雙語沒用啦，除非父母本身就是雙語」、「推一個好家長」、「有的小孩沒有顯露出什麼驚人天分不用燒錢真好」、「難得有如此開明的家長，給推」、「一堆生了也沒在身教，丟學校丟給老一輩」。

補習 安親班 PTT

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