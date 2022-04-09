毛毛蟲圖書館變身海洋世界 呈現海洋塑廢汙染困擾生物

高雄市大華國小毛毛蟲圖書館動員圖推老師和志工媽媽，以海洋保育為主題，把圖書館變身成為海洋世界，讓孩子們切身感受海洋塑膠汙染帶給海洋生物的困擾。透過場景布置、食魚教育、保育闖關，圖推老師帶著孩子們認真思考，要怎麼做才能真正的保護環繞著台灣的海洋？除了把垃圾丟到該丟的地方，並做好垃圾分類外，從源頭將塑膠減量也很重要。

大華國小表示，近年來海洋塑膠成為僅次於氣候變遷的全球危機議題，生活在四面環海的台灣，台灣人的飲食及習慣都離不開海。台灣一年消耗180億個塑膠袋、60億支寶特瓶、30億根塑膠吸管、15億手搖飲料杯、64萬套免洗餐具，只有30%的塑膠得以回收，其他不能回收的塑膠垃圾，很可能就此流入大海。

另外為了防疫需要，各類一次性塑膠及醫療用品用量暴增，疫情間救命的口罩，卻成了動物殺手。志工媽媽說，每年丟棄的1940億個一次性口罩中，推估有15億個流入海洋，流進海洋中的塑膠垃圾從1100萬噸暴增至2900萬噸，嚴重威脅了海洋的生態及食物鏈。

圖推老師在主題書展系列活動中，帶領由高年級孩子自主組成的海洋保育小志工，特別企畫海洋保育小劇場，全劇自編自導自演，用輕鬆有趣的演出，讓中、低年級的學弟妹了解海塑的危險，宣導減塑分類，人人有責。海生館也指派專人帶著鯊魚標本到大華圖書館，和小朋友分享海洋霸主的小故事。