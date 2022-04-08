海科館花蝴蝶獅子魚 正港台灣海域物種是頂尖掠食者

海科館位潮境公園的潮境智能海洋館上月25日開幕至5月2日為試營運期，吸引不少民眾參觀，4樓潮水彩繪區展陳的生物缸，有一缸「獅子魚」擁有華麗的外表與具有毒性，吸引目光與討論，「獅子魚」常被誤認為是來自大西洋的外來物種，屬正港的本土海洋物種。

海科館說，獅子魚在台灣西南部、南部、東北部、澎湖、綠島及蘭嶼海域常可看到牠們的蹤跡，而喜歡棲息於珊瑚、碎石或岩石底質的礁石平臺的「獅子魚」，一般浮潛和潛水者有時可以很容易看到牠們在水中悠閒慢游。

海科館表示，獅子魚像極水中的花蝴蝶，全身紅白褐色的線條相間，還有著碩大的背棘及胸棘，花枝招展的模樣並不是搖擺好看，而是具有警告掠食者的意味。獅子魚背棘下具有毒腺，被刺到會產生劇痛、嚴重的話可能會導致呼吸困難、暈眩，在自然界中少有天敵。

漁民將具毒性的魚排行，有「一魟，二虎（獅子魚），三沙毛（鰻鯰）」的說法，可見獅子魚名列為毒性魚種排行榜第二名。獅子魚背部具有毒棘，但腹部並沒有毒棘分布，因此休息時常將腹部緊靠岩石，以保護較脆弱的腹部。雖然獅子魚行動緩慢，但牠們是頂尖的掠食者，會慢慢靠近獵物，再採以突擊方式，張開大口將小魚小蝦吸入嘴中。

海科館指出，獅子魚因具有美麗的外表，以致於牠們被水族貿易流通到世界各國，甚至因為意外逃到野外成了「大西洋的外來種」。由於獅子魚是食量很大的食肉掠食者，大西洋又幾乎沒有獅子魚的天敵，因此得以在該處大量繁殖，當地政府祭出一些行動，例如鼓勵大眾食用獅子魚、訓練鯊魚吃獅子魚等，原生於印度洋及太平洋海域的獅子魚被冠上對生態惡名昭彰的稱號。