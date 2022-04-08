聽新聞
test
0:00 / 0:00
國內第1份兒少公約國家報告 雲林3所高中學生攜手完成
由雲林北港及台北關渡扶輪社主辦的兒童權利公約國家報告培力營，在雲林召集4所高中及專家學者齊聚，首次由學生為主體提出的兒權公約國家報告，這也是國內第1份兒童權利公約「國家報告」版本，將送交聯合國提案，有機會為台灣兒童人權在國際發聲。
這場國際兒童公約盛會，以高中生為主體，邀請北港高中、虎尾高中、正心中學以及興國中學上百名學生及雲林縣婦幼關懷協會共同參與，在教授廖宗聖、林耿徽、醫師李欣蓉、北港扶輪社長蔡文瑞及蔡岳儒議員指導下，今年3月已向社家署提出「兒童權利公約國家報告」。
蔡文瑞說，國際扶輪基金七大焦點領域中的婦幼健康項目，由培力營發揮得淋漓盡至，不僅照顧到岩童的心理權利、傾聽權、休息權、隱私權， 同時也照顧到身心障礙學生的心態和學習環境，希望這份報告可以讓更多人看見並實現。
北港高中校長江耀淇也說，兒權公約是國際性的公約，全球有196個締約國，是最多國簽署、共識最高的公約。我國在103年開始實施，105年提出第一次兒童人權國家報告，感謝扶輪社透過兒權公約國家報告的機會，讓雲林地區的高中生能參與專案研究，拓展視野，感謝北港及虎尾高中老師的指導，讓學生有能力提出自己的兒童權利公約國家報告，尤其在報告產出的過程，讓學生學到兒權公約內涵與成長。
「冒一些風險，把握機會，做出改變 ！」（Take a risk、Take a chance、Make a change.）教授廖宗聖說，今年底我國必須提出官方版本的兒童權利公約國家報告，該團隊完成的報告將併入官方版中，再送交國際專家審查，這是台灣第一次由兒少自主性完成的報告，意義重大，所以這次策略是要把事情變簡單，把任務變有趣。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言