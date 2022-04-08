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亞洲餐旅5學生乙級證照過關 推薦甄選升學加分

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市亞洲餐旅學校5名學生考取中餐、烘焙乙級證照，校長林士哲嘉勉學生。記者鄭惠仁／攝影
台南市亞洲餐旅學校5名學生考取中餐、烘焙乙級證照，校長林士哲嘉勉學生。記者鄭惠仁／攝影

勞動部乙級證照檢定陸續放榜，台南市亞洲餐旅學校學生利用寒署假及放學後努力學習，在老師彭聖傑、楊文秀輔導下，經過1年的練習，史忠賢、吳玉婷、郭俊廷考取中餐乙級證照，王婉綺、黃侯瑄則通過烘焙乙級檢定，成績亮眼。

實習主任莊弘一表示，亞餐課程設計著重基本知能與技能的學習，尤其是實習課的技藝訓練，在符合技能檢定規範的專業教室來學習，學生若能在課堂上認真學習，絕大部分都能通過丙級檢定。

學生在多次丙級成功經驗激勵下，紛紛挑戰國內餐飲界最高難度的乙級證照，希望將餐飲技能加深加廣。學校也開放實習教室供學生課後練習使用，除了無償提供場地，更補助選手材料費。

乙級檢定困難度遠高於丙級，校長林士哲表示，中餐通過率甚至不到5％，且須到外校不熟悉的考場應考，但強烈的企圖心與榮譽感激勵學生勇於接受挑戰，最近陸續放榜，有5名學生考取乙級證照，用實力證明自己的學習成果。他說，能拿到乙級證照，不只是給別人看，更是對自己實力的證明，取得乙級證不但推薦甄選升學可加分，更能為將來進入職場作好準備。

實習 放榜 勞動部

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