國中生製輕便滅火器 獲世界青少年創客發明展銅牌獎

六和高中國中部國209班學生邱翊閎、林紹翔以兩人合作發明的「輕便隨身滅火器」，在世界青少年創客發明展(IEYI)拿下銅牌獎，讓六和師生振奮不已。

邱翊閎和林紹翔之前即以這項產品參加桃園市中小學發明展獲特優，也因此獲推薦參加全國競賽。最後並代表桃園市參賽IEYI，並得獎。

邱翊閎和林紹翔都表示，得獎最要感謝指導老師曹淑鈺。對於兩人的得獎作品，邱翊閎說明，消防員滅火原理，是利用空氣阻隔法與使用二氧化碳來減少氧氣的助燃。一般人不可能隨身攜有二氧化碳，但若身邊都有以小蘇打粉及檸檬酸粉製作而成的滅火錠，遇到火災時快速將滅火錠放入瓶中加水，噴向起火處，就會產生二氧化碳泡泡，可以幫助滅火。林紹翔則表示，「輕便隨身滅火器」的發明是為了減低火災擴大造成的人員傷亡與財產損失。

曹淑鈺表示，邱、林兩位學生設計的輕便隨身滅火器是利用隨手可得的寶特瓶，將瓶蓋鑽多個孔，即可成為滅火器噴射口。體積小且方便攜帶，容易操作，希望有助大眾環境安全。