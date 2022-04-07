國中數學／看到題目別急著放棄！ 原來得分這麼容易
國三的同學們，除了複習國中會考範圍外，在那之前還有畢業考呢！力宇教育的李熙老師幫同學們快速又精準的做考前準備。
因為108課綱強調學習不局限於學科的知識和技巧，而是把生活中的情境融入題目，培養學生思考判讀、邏輯推理、解決問題的能力，所以學生們必須理解其中的文字敘述，才能夠解題。此外，數學並不是把課本定義背一背就能拿高分的。除了需要花時間多練習以外，還要多看看周遭同學、老師是如何解題的，培養對數字的敏銳度，才能有效地拿下分數。以下題目是過去大考中出現過的生活情境題，雖然文字敘述較多，但只要掌握到幾個重點，並不是困難的題目，快跟著李熙老師一起想想怎樣思考吧！
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