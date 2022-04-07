全國學生美術比賽作品基隆展出 特優鮭魚之亂畫面傳神

為讓全國民眾有機會欣賞交流，110學年度全國學生美術比賽特優作品，將在北區、中區、南區、東區、離島及藝教館所巡迴展出，基隆展期9日起至24日在海科館主題館。基隆市獲得特優作品為安樂高中葉沛蓉《鮭魚之亂．之．我是誰?》，諷刺時事鮭魚之亂，民眾為了店家優惠改名鮭魚之社會現象，畫面傳神描繪出民眾貪婪迫切的神態。

全國學生美術比賽展出特優作品，項目包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類55組，可說是國內外最具規模的學生藝術競賽。北區展覽首次巡迴至基隆，除全國國賽特優作品，還有市賽第一名及安樂高中美術班作品展出，

特優作品題材包含校園與日常感受、社會時事與環境議題、內心省思與無限發想等，皆深具特色及富含人文關懷。

基隆市獲得特優作品為安樂高中葉沛蓉同學《鮭魚之亂．之．我是誰?》，諷刺時事鮭魚之亂，民眾為了店家優惠改名鮭魚之社會現象，畫面傳神描繪出民眾貪婪迫切的神態。

基隆高中謝佳文同學《重生的定義》，說明環境惡劣，植物必須被養在玻璃罐中才得以存活，動物甚至被作成標本，觸及環保議題。

信義國小吳若雅同學《叫賣聲》，描繪出市場人擠人的熱絡及市場的喧囂。基隆商工詹絜茹同學《雙殺》，探討濫砍樹木，造成森林減少動物棲地消失，使動物生存困難，巧妙的將樹木和動物的頭顱作一個意象的連結，皆為市賽獲獎作品，並在國賽獲獎。