調查：近9成青少年不知台灣能源大量依賴進口

溫室效應讓全球各國正視碳排議題，能源教育將是建立正確節能減碳觀念的知識基礎，但根據金車文教基金會近年來五次調查顯示，仍有高達近九成青少年不知台灣能源大量依賴進口，六成青少年自覺無法節能減碳是因為沒養成習慣，其中小學生較配合節能減碳政策，該會呼籲應積極從小培養環境素養，才能達到永續發展目標。

該份調查顯示，近六成青少年會害怕全球暖化造成自然生態巨大變化，其中最擔心的氣候傷害是海水上升、土地乾旱和極端酷熱。面對刻不容緩的環境議題，六成五青少年主要仰賴老師講授獲得節能減碳知識，其次為教科書及媒體新聞 。

調查也指出，七成多青少年最常做到隨手關燈、節約用水及多走路。對青少年而言，減碳行動則以珍惜食物、垃圾分類，以及自備購物袋較容易做到。

近年政府積極推動餐飲無塑政策，但據調查結果顯示，僅三成多青少年會隨時自備環保餐具，但僅有兩成會隨時自備吸管，且年紀越小會自備環保餐具比例越高。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，環境永續已成為各國關注焦點，面對多重複雜的環境困難，最重要的是感受氣候變遷問題的嚴重性及切身性，除了願意主動關心環境永續議題，期待青少年能積極落實節能減碳行為，因此金車自2016年起開始推行「減碳大作戰」，希望從小建立環境永續意識，讓改變從日常行動開始。

新北市新店區安坑國小校長陳玉芳也分享，為了永續環境發展，不僅在課堂上結合聯合國永續發展目標SDGS，更著重教導學生愛惜資源。像是更換省電LED燈具，養成隨手關燈好習慣，學校近期也在洽談讓屋頂加裝太陽能面板進行發電，增加再生能源使用。另外疫情期間，除了勤洗手做好防疫，也呼籲師生要節約用水，鼓勵學生在生活上能夠身體力行。

安坑國小六年級學生涂語安表示，節能減碳不能光是用說的，也需要實際行動，比如家人騎機車載我和妹妹上學，當遇到紅燈時，爸爸會熄火，等綠燈再啟動；安坑國小五年級學生簡郁倢認為，節能非常重要，每個人都做到，積少成多就會節省很多資源；安坑國小四年級學生陳宥綸也表示，節能減碳很重要，只要每個人盡一小份心力，大家的生活會更好。

金車文教指出，此項調查於2022年三月份進行問卷發放，針對全台國小、國中及高中職學校進行調查，總共回收網路問卷2萬621份、紙本問卷2047份，有效問卷共計2萬2668份，在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。