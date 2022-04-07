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台南一中科學班招考25名新生 建興國中囊括16人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市建興國中17人上高中科學班，包含台南一中16人、高雄中學1人，錄取率創紀錄。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中17人上高中科學班，包含台南一中16人、高雄中學1人，錄取率創紀錄。記者鄭惠仁／攝影

高中科學班已陸續放榜，台南市建興國中共17人錄取，南一中16人、雄中1人，錄取率創紀錄。其中獲國際科奧金牌的蔡依珊，去年曾獲全市音樂競賽長笛第2名、全國獨奏第9，才華洋溢。上雄中科學班許家恩是跆拳黑帶高手，允文允武。

校長陳建和昨表揚這些才華洋溢的學生，他表示，錄取科學班的學生，學習多元化，不僅學業成績好，在藝術、音樂、舞蹈、運動也都有很好的表現。學生鄭琇璟去年獲市長盃數學金牌、國二通過物理奧林匹亞初選、進入複選。潘宥希品學兼優，而去年獲國中優秀青年的黃正淇曾獲得繪畫比賽第3名、及Scratch創意設競賽第3名。

林啟德參加科展獲第2名，賴楚元從小喜歡踢足球，小六時已踢進全國少年盃第3名。學生陳嘉寶會說相聲，與熱衷參與各項活動的耿宸佑去年獲得全國科展探究精神獎。葛彥宏與陳仕文則獲得台南市科展最佳創意獎，喜歡編撰的彥宏，已著手編輯科奧選訓的相關題目；陳仕文去年參加環境行動論壇通過初選。

熱愛文學的葉睿穎去年獲得南市文學獎新詩組第2名，數理及英文優異的呂家瑋，小六即通過中高級英檢、多益高達955分、國二即進入科奧選訓、通過物奧初選，更是數學競賽常勝軍，科學班甄試的當天，口試全程英文問答。

台南一中科學班今年錄取25人，陳建和表示，有16名學生能錄取，是學校之光，也展現師生的努力及多元學習、適性發展成果。

台南 南一中

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