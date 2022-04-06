台灣豫劇團推「金蓮纏夢」 以「東方芭蕾」演台灣纏足

「踩蹺(蹺功)」是傳統戲曲中花旦的表演特技，被形容為「東方芭蕾」，因為訓練艱苦幾乎絕跡舞台。台灣豫劇團推出新編豫劇「金蓮纏夢」 ，主角群將以踩蹻演出台灣女性的百年纏足故事，五月起全台巡演。

「金蓮纏夢」講述於清末民初時期，女子從青春到老，一生被三寸金蓮的裹腳布緊緊糾纏。百年後，女子告別了封建的纏足傳統，卻依然丟棄不掉象徵纏足的高跟鞋。台灣豫劇團藝術總監王海玲表示，「金蓮纏夢」闡述台灣女性自立自強、不向命運低頭的故事。

「踩蹺(蹺功)」是傳統戲曲旦角的必備功夫。小旦在腳上綁木質小腳，模擬纏足行走，演員須能踩蹻走碎步、跑圓場，被形容為「東方芭蕾」。因訓練非常艱苦，在舞台上已相當少見。「金蓮纏夢」導演殷青群表示，坐科學戲時，看到旦角演員上的第一門課就是「踩蹺」，心中一直希望能安排以踩蹺為主的大戲，讓演員展現硬底子功夫，發揚傳統戲曲精神。

為此，殷青群以「金蓮小腳」為靈感來源，安排劇中女性角色皆以譽為「東方芭蕾」的踩蹺技藝演出，謂為一大看點。全劇場景經過精心提煉剪裁，瑰奇華麗的唱詞帶出深閨女子的惆悵，從台北艋舺繁華歡場上婀娜多姿的花魁女，到南部鄉野間遍走山路勉力維生的莊稼婦，金蓮小腳撐起一片天，緊緊牽扯觀者心緒。

「金蓮纏夢」為台灣豫劇團以頂級規格製作的大型新創劇目，由豫劇皇后王海玲率領當家花旦蕭揚玲、無敵辣旦張瑄庭聯合主演，並由作家王瓊玲教授編劇、高雄文藝獎得主殷青群擔任導演，匯聚兩岸劇場人才共同創作。團長彭宏志表示，此劇將邀請台灣戲曲學院歌仔戲科國中二年級學生合演，希望透過豫劇和歌仔戲的合作，讓台灣戲曲向下扎根。

●「金蓮纏夢」5月21、22日在台北台灣戲曲中心大表演廳進行首演，續於6月18、19日在高雄大東文化藝術中心演藝廳演出。此次巡演，除了將在台灣戲曲藝術節、高雄春天藝術節南北兩大代表性藝術節與民眾見面外，6月4、5日安排於嘉義縣表演藝術中心、6月25日於屏東藝術館演出。