嘉中科學班今年招20人新低 盼別再減 這國中錄取占6成

嘉義高中有雲嘉地區唯一科學班，今年度招生20人，日前放榜北興國中錄取12人、占6成，仍維持最大宗來源，其中蘇容萱、葉家余是管樂班學生，還獲全國音樂比賽管樂合奏特優，兼顧學業及管樂相當不容易；不過嘉義高中科學班的從30人一路降至20人，錄取難度提高，校方表示，持續向教育部爭取，不再減少。

嘉義高中指出，去年270幾人報名考科學班，今年約240多人，推測今年全國統一的招考時間，和雲林的音樂比賽強碰，導致部分學生難兼顧；不過去年招23人、今年剩20人，錄取率仍不到1成。

今年嘉中科學班來源，包括嘉市北興國中12人、嘉市民生國中5人、嘉縣東石國中2人、雲林正心中學1人；嘉中表示，因教育部針對全國科學班總量管制，未來應又有新設計畫，嘉中的招收人數才從30人，一路降到20人，不過嘉中是雲嘉唯一有科學班，辦學成效也佳，會爭取至少不要再減名額。

北興國中表示，今年錄取的吳俊緯、黃脩睿、劉兆安、方浩宇、葉家余、黃祈叡、高恒偉、賴柏叡、張恒瑞、蕭鈺承、蘇容萱、黃聆軒，都是數理資優班學生。

北興國中校方說，方浩宇國中3年沒有補習，靠上課認真聽講，時常與師長、同學請益，一圓夢想；蘇容萱、葉家余是管樂班學生，平時花許多時間排練，獲得全國音樂比賽管樂合奏A組特優，還兼顧科學班考試，相當不易；吳俊緯則參與數學能力競試，還代表參加青少年數學國際城市邀請賽獲佳作。