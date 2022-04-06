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嘉市民生國中教師團隊齊心協力 錄取嘉中科學班創新高

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
導師闕宏軒量身製作每名學生不一樣暖心卡片。圖／民生國中提供
導師闕宏軒量身製作每名學生不一樣暖心卡片。圖／民生國中提供

嘉義市立民生國中數理資優資源班在本屆嘉義高中科學班正取只有20名的情況下，仍有5名學生正取、1名備取，錄取率創新高；校長張金龍指出，在行政及教師團隊的齊心協力，一起為孩子努力與付出，才能有如此好成績出現。

校方肯定同學們的努力及老師們的辛苦陪伴，尤其導師闕宏軒不分平假日無私的付出，考試前用心量身製作每名學生不一樣貼心小語，暖心卡片給了學生滿滿能量。今年考上嘉中科學班的同學為王嗣方、 林弘唯、 吳佳臻、林宥呈、何承祐及備取生蘇宥榕。

張金龍表示，增設數理資優資源班以來，完善的資優課程規劃與資優教師群，逐步建立起適性升學輔導機制，協助資優班學生築夢踏實，全體師生的努力，是創造優異成績的原因。

科學班為教育部於普通高中設置的數理學術性向特殊班級，由高中與配合大學共同合作規劃課程，給予具科學潛能學生及早接受科學專業領域教育，進而培育基礎科學人才，主要特色為高中課程濃縮在2年內完成，第3年則進入合作大學修習數理課程與進行專題研究。外界認為進入科學班不但在數理方面有優秀表現也表示進入大學沒有問題。

全台目前只有10個學校設有科學班；嘉義高中於2011年核定。目前雲嘉南地區只有嘉中、南一中有科學班。嘉中科學班名額20名、南一中名額25名。嘉義地區以北興國中表現優異，每年都占據6成以上名額，今年也有12名學生入科學班。民生國中以往表現普通，今年5人入榜是該校歷年來比率最高。

導師闕宏軒量身製作每名學生不一樣貼心小語，暖心卡片給了學生滿滿能量。圖／民生國中提供
導師闕宏軒量身製作每名學生不一樣貼心小語，暖心卡片給了學生滿滿能量。圖／民生國中提供
民生國中教師團隊與錄取嘉中科學班同學合影。記者李宗祐／攝影
民生國中教師團隊與錄取嘉中科學班同學合影。記者李宗祐／攝影
民生國中校長張金龍（右一）導師闕宏軒（左一）與考上科學班同學（左二起）王嗣方、 林弘唯、 吳佳臻、林宥呈、何承祐合影。記者李宗祐／攝影
民生國中校長張金龍（右一）導師闕宏軒（左一）與考上科學班同學（左二起）王嗣方、 林弘唯、 吳佳臻、林宥呈、何承祐合影。記者李宗祐／攝影

嘉義 南一中 教育部

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