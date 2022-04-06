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瑞芳國中木工培訓有成 連續五年新北第一

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國中學生參加110學年度新北市國中技藝競賽，木工組選手更是連續五年勇奪新北市第一名，技藝培訓相當有成績。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國中學生參加110學年度新北市國中技藝競賽，木工組選手更是連續五年勇奪新北市第一名，技藝培訓相當有成績。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立瑞芳國中學生參加110學年度新北市國中技藝競賽，一舉奪下木工組第1名、第3名，識圖與製圖組第6名、佳作。而木工組選手更是連續五年勇奪新北市第一名，對於學生技藝培訓相當有成績。

有些孩子對於學科不是很擅長，但是可以透過技藝這條路，讓孩子找到自己的一片天空，這幾年新北市政府對於技藝方面的培訓，投入許多的設備資源以及獎勵機制，主要目的是要讓就讀新北市學子獲得更多的學習資源，瑞芳國中連續五年榮獲新北市國中技藝競賽木工組第一名的殊榮。

榮獲土木與建築職群木工組第1名的徐郁翔同學表示，開始走進選手訓練，一開始什麼都不會，培訓過程之中也遇到挫折，但經過瑞芳國中退休主任陳宏智以及瑞芳高工蔡須全老師的訓練，學到了許多的木工製作的技巧。感謝指導老師無私的指導以及瑞芳國中師長的幫忙。

校長王綠琳表示，瑞芳國中擁有專業的木工教室以及師資，對於學生技藝培訓方面是很加分的，另外也與瑞芳高工老師合作，讓有興趣的學生，可以運用更多資源學習。

同時徐郁翔同學也榮獲110學年度全國技藝教育績優人員-國中學生組和110學年度新北市國中技藝績優學生。

資料組長陳彭建中表示，該生學習態度謙遜，師長所交付的事情都很盡責。對於技藝方面有很大的興趣，九年級加入技藝教育合作班後，對於技藝方面的課程充滿了濃厚的興趣，透過競賽更是開啟了他技藝這條路。

瑞芳高工 生技

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