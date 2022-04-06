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竹縣橫山國中成立愛的書庫 推廣金融理財教育

中央社 / 新竹縣6日

新竹縣政府表示，橫山國中成立「愛的書庫」今天啟用，書籍以金融理財教育為主題，並由新竹物流提供流通平台，書籍可流通到新竹縣各校，讓學子從小吸收金融理財方面的知識。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，橫山國中「愛的書庫」今天揭牌啟用，縣府秘書長陳季媛頒發感謝狀，給台灣閱讀文化基金會董事何正卿、兆豐證券董事長陳佩君等，感謝基金會與民間企業對新竹縣偏鄉學童的關心與實際支持。

陳季媛說，閱讀帶給人的力量無限，縣府與台灣閱讀文化基金會合作下，在橫山國中成立「愛的書庫」，並提供有數位閱讀資源與書籍託運服務，推廣教育閱讀。

何正卿說，這次在橫山國中成立「愛的書庫」，主要以金融理財為主題，希望讓小朋友從小養成理財的觀念。

陳佩君說，學生在國小、國中階段較少機會學到理財觀念，也透過這次捐贈書籍，讓孩子從小可閱讀金融書籍，了解金融概念，並增長理財知識，提升金融素養。

理財 新竹

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