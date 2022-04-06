中山工商女排締HVL高中甲聯最多冠紀錄 校友企業祭優惠

中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸，校方今天舉辦慶功暨邁向世界盃冠軍之路傳承活動，球員繞行「冠軍跑道」，受到師生們英雄式歡呼！學生在操場排出「333」、「HVL」字樣慶祝。產學合作及校友企業紛紛祭出優惠，餐飲科、機電科學生製作杯子蛋糕和文創小物分享榮耀。

中山工商校長林昭億表示，學校女排隊戰績彪炳，曾於86至88以及92到94學年度完成三連霸，今年締造隊史第3次3連霸，並以跨季27連勝之姿，第14次奪下HVL后冠，也是賽史含男女組最多冠的學校。

今天的慶祝活動在中山工商操場舉行，曾奪得2004、2008世界冠軍的校友黃家婞和韓俜亭，出席為學妹們鼓勵。中山工商董事長陳國清、校長林昭億、研發處主任毛阿敏等人，率凱旋球隊繞行「冠軍跑道」，全校師生夾道歡迎。

球員則將冠軍盃獻給學校，學校頒獎表揚教練和獲個人獎的選手，包括：最佳教練獎黃微雯，最有價值球員廖嘉安，最佳舉球員洪家瑤，最佳邊線攻擊球員吳佩茹、陳思妤，最佳自由球員吳閩育。吳閩育身高只154公分，每個救球點都全力以赴，令人激賞。

學生們在操場草皮上排出「333」、「HVL」巨型字樣，凸顯球隊戰績與雄心壯志，空拍畫面相當壯觀。林昭億表示，去年操場跑道重新整修，校方鑑於師生在各領域表現優異，因此特別取名為「冠軍跑道」，女排奪冠繞行跑道，加上彩帶烘托，深具意義。

陳國清讚許球員體能和技術均達巔峰，期勉球隊秉持優良傳統，6月巴西伊瓜蘇舉行的ISF世界中學生排球錦標賽，能再為國家捧回第三座世界冠軍盃。