快訊

美新一波對台軍售無新裝備 俄烏戰當頭下「宣傳大於實質」？

美軍援烏克蘭的「彈簧刀」 中科院也有類似「火紅雀」？

中山工商女排締HVL高中甲聯最多冠紀錄 校友企業祭優惠

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸。記者徐如宜／攝影
中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸。記者徐如宜／攝影

中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸，校方今天舉辦慶功暨邁向世界盃冠軍之路傳承活動，球員繞行「冠軍跑道」，受到師生們英雄式歡呼！學生在操場排出「333」、「HVL」字樣慶祝。產學合作及校友企業紛紛祭出優惠，餐飲科、機電科學生製作杯子蛋糕和文創小物分享榮耀。

中山工商校長林昭億表示，學校女排隊戰績彪炳，曾於86至88以及92到94學年度完成三連霸，今年締造隊史第3次3連霸，並以跨季27連勝之姿，第14次奪下HVL后冠，也是賽史含男女組最多冠的學校。

今天的慶祝活動在中山工商操場舉行，曾奪得2004、2008世界冠軍的校友黃家婞和韓俜亭，出席為學妹們鼓勵。中山工商董事長陳國清、校長林昭億、研發處主任毛阿敏等人，率凱旋球隊繞行「冠軍跑道」，全校師生夾道歡迎。

球員則將冠軍盃獻給學校，學校頒獎表揚教練和獲個人獎的選手，包括：最佳教練獎黃微雯，最有價值球員廖嘉安，最佳舉球員洪家瑤，最佳邊線攻擊球員吳佩茹、陳思妤，最佳自由球員吳閩育。吳閩育身高只154公分，每個救球點都全力以赴，令人激賞。

學生們在操場草皮上排出「333」、「HVL」巨型字樣，凸顯球隊戰績與雄心壯志，空拍畫面相當壯觀。林昭億表示，去年操場跑道重新整修，校方鑑於師生在各領域表現優異，因此特別取名為「冠軍跑道」，女排奪冠繞行跑道，加上彩帶烘托，深具意義。

陳國清讚許球員體能和技術均達巔峰，期勉球隊秉持優良傳統，6月巴西伊瓜蘇舉行的ISF世界中學生排球錦標賽，能再為國家捧回第三座世界冠軍盃。

機電科學生以3D列印製作「中山工商三連霸」文創小物，餐飲科學生製造杯子蛋糕，拼成慶祝圖案，表達心意。建教合作公司包括：漢來美食本館及巨蛋海港店、大潤發鳳山店、城市商旅真愛及博愛館、義郎創作壽司忠言及美術店、爭鮮壽司、小林髮型；校友企業麵包謝、宏裕行、冰塔、帶我去旅行靜咖啡、食趣小廚等，紛紛祭出優惠活動，分享喜悅。

中山工商餐飲科學生製造杯子蛋糕，拼成慶祝圖案，表達賀女排優異成績心意。記者徐如宜／攝影
中山工商餐飲科學生製造杯子蛋糕，拼成慶祝圖案，表達賀女排優異成績心意。記者徐如宜／攝影
中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸。記者徐如宜／攝影
中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸。記者徐如宜／攝影
中山工商女排隊凱旋繞行「冠軍跑道」，全校師生夾道歡迎。記者徐如宜／攝影
中山工商女排隊凱旋繞行「冠軍跑道」，全校師生夾道歡迎。記者徐如宜／攝影
獲得最佳自由球員吳閩育（左），身高只154公分，每個救球點都全力以赴，令人激賞。記者徐如宜／攝影
獲得最佳自由球員吳閩育（左），身高只154公分，每個救球點都全力以赴，令人激賞。記者徐如宜／攝影
中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸，學生在操場排出「333」、「HVL」字樣慶祝。圖／中山工商提供
中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸，學生在操場排出「333」、「HVL」字樣慶祝。圖／中山工商提供

壽司 文創

延伸閱讀

為情所困縱火壽司郎 父致歉：盡力賠償損失

吃壽司也有事...桃園壽司郎中午遭縱火 停車場14輛機車燒剩骨架

中山工商女排HVL冠軍 三連霸前進ISF世界中學生排球賽

HVL／中山、豐商寫霸業 收視開紅盤

相關新聞

中山工商女排締HVL高中甲聯最多冠紀錄 校友企業祭優惠

中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠軍紀錄，並締造隊史第三度三連霸，校方今天舉辦慶功暨邁向世界盃冠軍之路傳承活動，...

聲援烏克蘭！高中生魯謙 用嘻哈「唱」談和平

烏俄戰爭打了1個多月，高師大附中學生魯謙昨天發表MV，用翻唱並重新混製烏克蘭饒舌歌曲的方式，表達對烏克蘭的支持，以及對於...

番薯減肥了 南市南新國中海洋教案拿全國特優

教育部國教署舉辦的「海洋教育保護海洋教案徵選」評選結果已出爐，台南市南新國中老師戴杏樺、邱俊榮以「番薯減肥了-七股海岸侵...

不知提早放學 嘉義某高中警衛踹學生車罵髒話

嘉義市某國立高中上周四舉辦運動會後提早放學，但警衛疑似沒有接到通知，發現同學要騎機車出校門，擋住機車用腳踹還飆罵髒話，學...

教育部擴增雙語實驗班 111學年度預計補助55校

台灣推動「2030雙語國家」政策，教育部將擴增高中雙語實驗班，111學年度預計補助55校，讓各校聘僱外籍英語教師，和本地...

全台最大光華盃寫生賽 復興商工盼傳遞台灣的美

全台最大光華盃寫生賽日前盛大展開，吸引不少藝術家及設計師參與，其中大專及社會組中，第一、第二及第四名都由新北復興商工校友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。