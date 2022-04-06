聲援烏克蘭！高中生魯謙 用嘻哈「唱」談和平

烏俄戰爭打了1個多月，高師大附中學生魯謙昨天發表MV，用翻唱並重新混製烏克蘭饒舌歌曲的方式，表達對烏克蘭的支持，以及對於和平的想望。MV中有不少來自高雄市青年局國際志工團、青年事務委員會、雄校聯社團養成實驗室的在地年輕夥伴，在影片中舉起烏克蘭的國旗共襄盛舉。青年局長張以理也在其中表達支持，呼籲青年一同關注國際政治與其所衍伸的人道議題。

魯謙是高師大附中學生會長，平日愛好嘻哈與電音音樂，也關注校園民主，發起一些審議民主活動及校內議題倡議。他說，會想以音樂聲援烏克蘭，是聽到了嘻哈界前輩「嗩吶」的介紹，深受該曲原創者、烏克蘭饒舌歌手Tricky Nicki的精神震撼，自己也非常在乎烏克蘭的遭遇，所以決定用嘻哈音樂來表達自己的看法和信念，也在很短的時間內完成了這次創作。

魯謙重製的翻唱曲上架後

https://www.youtube.com/watch?v=_xaM5xWgehc，不只被原創者轉發，也讓很多烏克蘭朋友看到來自台灣的聲援。魯謙說，每一個留言都讓他非常感動，也意識到「聲援就是要讓他們看到才有意義」，原本很希望在影片完成之前，戰爭就結束了，所以「很遺憾讓大家看到這首歌」。

曾參與青年局舉辦的社團幹訓及「高速青春」音樂培力計畫的魯謙，邀請各地志同道合的青年在MV中共同現身，讓千里之外的烏克蘭人能透過網路，看到來自台灣的支持與祝福。張以理表示，學員能發揮專長與正義感，用自己的興趣為弱勢者發聲，成功將來自台灣青年的心意傳達給烏克蘭人，他為所有願意挺身而出的年輕人感到驕傲。