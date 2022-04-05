全台最大光華盃寫生賽 復興商工盼傳遞台灣的美

全台最大光華盃寫生賽日前盛大展開，吸引不少藝術家及設計師參與，其中大專及社會組中，第一、第二及第四名都由新北復興商工校友拿下；高中組中，第二名同樣也由復興商工學生獲得。校方表示，今年在校生與校友表現亮眼，除展現美術創作熱血，也盼透過繪畫將台灣的美傳遞到全世界。

由台北光華獅子會舉辦的光華盃寫生比賽是全台最大的水彩繪畫寫生競賽，也是全國水彩寫生獎金最高的競賽，每年都吸引全國上千人參加，競賽不只見證台灣水彩畫45年來的發展與變革，不少水彩藝術家或設計師也都從中脫穎而出。

復興商工說，今年光華盃比賽日前在台北大湖公園舉辦，其中社會組第一名（金獅獎）得主羅宇成就是復興美工科畢業校友，此次創作的色彩細緻而溫和，構圖大膽而充滿變化，充滿多層次的美感，呈現飛一般水彩畫作的溫度感受，觀眾彷若透過作品進入一個夢想般的畫作世界。

第二名（銀獅獎）黃德倫則是三年前從復興美術科畢業，這次作品從細微自然景觀中，以過人的水彩表現技法及穩定基本功，透過大筆及小筆組合揮灑自然的一花一草，引領大家領略大湖公園平凡而又不平凡的絕美景象，加上特殊的光線變化營造出完全不同的美學視角。另外，今年玉獅獎也由復興廣設科畢業的邱巧妮獲得。

高中組方面，銀獅獎由復興商工美術科二年級陳昱憲獲得。他表示，這次作品以特殊觀察角度，搭配自己拿手的低調配色，試圖把大湖公園在他眼中的不同美感表現出來。