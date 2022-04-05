從台灣擁「報」世界 媒體識讀教育扎根校園

高雄市前鎮區光華國中正在校內圖書館舉辦「從台灣擁『報』世界－全國報紙展」，展期2周，呈現32種現刊、9種已停刊報紙，也結合國際時事與國際閱讀日，配合課程教學等系列活動，幫助學子提升媒體閱讀素養，也能一口氣認識全國各種特色報刊。

「哇，這報紙的風格好復古喔！」學生在展區前熱烈地討論，閱報距離許多學生生活經驗滿遠，也有學生說「我會和爸媽一起看報紙，相互討論時事」。

光華國中校長郭虹珠說，光華國中近年全力推動閱讀教育，無論在校外閱讀競賽、文學獎、創意運度會、資優班小論文發表等，光華學子都有精采表現，為符應108課綱精神，光華國中國文教師群以閱讀素養導向為核心，培養光華學子識讀媒體能力，在國文科彈性課程教材《釀蜜集》中融入讀報教育。

為讓學生能更全面性地認識平面媒體，光華國中教師們更是戮力蒐羅報紙，除了透過超商管道蒐集，也獲得《中學生報》、《人間福報》、《好讀周報》計畫支持，也陸續蒐集到《更生日報》、《澎湖日報》、《澎湖時報》、《金門日報》、《馬祖日報》、《鹿港時報》、《台灣醒報》、《基督教論壇報》、《青年日報》、《台灣新生報》、《國語週刊》等多家報紙。

郭虹珠說，感謝各家報社熱心支持與寄送，讓學子能好好認識關於報紙的學問與特色。展場布置也有巧思，置放報紙的背板以藍、黃二色相間，更以大型海報以中英對照方式，呈現烏克蘭詩人Serhiy Zhadan 2015年的詩作「TAKE ONLY WHAT IS MOST IMPORTANT」，鼓勵學子能夠深入關心國際時事，也懷抱關懷與憐憫之心。