從台灣擁「報」世界 媒體識讀教育扎根校園

高雄市前鎮區光華國中正在校內圖書館舉辦「從台灣擁『報』世界-全國報紙展」,展期2周,呈現32種現刊、9種已停刊報紙,也結合國際時事與國際閱讀日,配合課程教學等系列活動,幫助學子提升媒體閱讀素養,也能一口氣認識全國各種特色報刊。

「哇,這報紙的風格好復古喔!」學生在展區前熱烈地討論,閱報距離許多學生生活經驗滿遠,也有學生說「我會和爸媽一起看報紙,相互討論時事」。

光華國中校長郭虹珠說,光華國中近年全力推動閱讀教育,無論在校外閱讀競賽、文學獎、創意運度會、資優班小論文發表等,光華學子都有精采表現,為符應108課綱精神,光華國中國文教師群以閱讀素養導向為核心,培養光華學子識讀媒體能力,在國文科彈性課程教材《釀蜜集》中融入讀報教育。

為讓學生能更全面性地認識平面媒體,光華國中教師們更是戮力蒐羅報紙,除了透過超商管道蒐集,也獲得《中學生報》、《人間福報》、《好讀周報》計畫支持,也陸續蒐集到《更生日報》、《澎湖日報》、《澎湖時報》、《金門日報》、《馬祖日報》、《鹿港時報》、《台灣醒報》、《基督教論壇報》、《青年日報》、《台灣新生報》、《國語週刊》等多家報紙。

郭虹珠說,感謝各家報社熱心支持與寄送,讓學子能好好認識關於報紙的學問與特色。展場布置也有巧思,置放報紙的背板以藍、黃二色相間,更以大型海報以中英對照方式,呈現烏克蘭詩人Serhiy Zhadan 2015年的詩作「TAKE ONLY WHAT IS MOST IMPORTANT」,鼓勵學子能夠深入關心國際時事,也懷抱關懷與憐憫之心。