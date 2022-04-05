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六家國小拔河隊奪冠 獲全國室內拔河錦標賽混合組第一

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六家國小拔河隊獲得今年全國室內拔河錦標賽混合組冠軍。圖／六家國小提供
六家國小拔河隊獲得今年全國室內拔河錦標賽混合組冠軍。圖／六家國小提供

新竹縣六家國小拔河隊今年3月中旬參加「111年全國室內拔河錦標賽」，在全國13支強勁隊伍中脫穎而出，奪得混合組第1名，隊員不靠體型優勢，而是後天訓練才能贏得比賽，讓學校也表示欣慰，縣長楊文科更肯定小將們制霸全國，讚他們是名符其實的竹縣之光。

六家國小拔河隊有9名隊員，班導師兼教練王群元表示，隊員都是在5年級入隊，不過入隊標準並不會看他們的體型適不適合，而是只要對拔河有興趣，就可以加入，配合拔河隊後天的磨練和選手的努力，讓隊員訓練成材。

此次參賽的隊員中，甚至有一名隊員僅有28公斤，就是隊員許元宣，她人小志氣高，繩子握住了絕不放手，表現不被身高體重侷限；另名隊員張峻瑋加入拔河隊後，個性變得活潑外向；吳沛芯從後衛調動到首位，一肩扛起隊伍龍頭的重責大任，在這次比賽中表現得有聲有色。

教練王群元說，拔河隊都會利用早自修、午休與周三下午集合選手們練習，除了體能專項與拔河機訓練外，這學期還添購2台磁控飛輪車，讓隊員可利用零碎時間來增強腿部爆發力。

校長何明星說，冠亞賽的對手是高雄市後庄國小，看著選手們踩踏著整齊畫一的步伐，用長繭的雙手緊握繩子並承受著疼痛與壓力，發揮團隊合作精神最終奪魁，家長與老師們都深受感動，相信這也是六年級的選手們最美好、最難忘的畢業禮物。

六家國小拔河隊獲得今年全國室內拔河錦標賽混合組冠軍。圖／六家國小提供
六家國小拔河隊獲得今年全國室內拔河錦標賽混合組冠軍。圖／六家國小提供

拔河 新竹 楊文科

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