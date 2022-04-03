「就在今夜」音樂人邱晨辭世 文化部長頒贈褒揚狀

資深音樂人邱晨（本名邱憲榮）於3月24日辭世，文化部長李永得今日出席追思儀禮弔唁並頒贈文化部褒揚狀，由邱晨遺孀楊麗琴代表受贈。李永得表示，邱晨以音樂表達人民的聲音，為台灣文化與民主奉獻心力，更投身母語傳承，對台灣流行音樂產業及文化深具卓越貢獻。

文化部指出，邱晨1949年生於台中東勢，於政大新聞系就讀時，寫下《小茉莉》、《風告訴我》、《看我聽我》等經典校園民歌。第1屆金韻獎紀念專輯12首歌中，即有3首是其作品。1980年以《相思》獲金鼎獎作曲獎，1981年成立國內第一個搖滾樂團「丘丘合唱團」，創作《就在今夜》、《河堤上的傻瓜》、《為何夢見他》等膾炙人口歌曲。首張專輯「丘丘合唱團—就在今夜」推出後，動人旋律及狂野節奏敲開華人世界搖滾大門。

同時，身為「校園民歌」風潮的代表，邱晨反思「民歌」的內涵，關注本土語言在民歌中缺席的問題，並關切台灣社會議題。1986年發生涉及原住民歧視及權益不平等的「湯英伸事件」後，邱晨發行具有報導性質專輯「特富野」，刻劃原住民族困境，樹立「報導音樂」里程碑。

雖然專輯遭禁，但此後邱晨更是不遺餘力參與各種社會運動，包含1988年「還我母語」運動，以及1989年為鄭南榕自焚事件寫下《南國的大榕樹》紀念歌。九二一大地震後啟動母語音樂創作，無私奉獻家鄉東勢。

邱晨也長期致力於客語文化推廣，創作《羊妹妹十八歲》、《龍安橋之戀》等客家歌曲，透過溫柔的音樂，傳達客語文化特色，傳承客家精神。