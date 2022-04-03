屏縣中正國中數資班 熱愛閱讀的他考取雄中科學班

屏東縣中正國中數理資優班是縣內國中唯一數理資優班，九年級學生有11人，九年級陳佳荃今年考取高雄中學科學班，熱愛閱讀的他，從小喜歡看科學相關雜誌，對自然科有興趣，希望能在高中時找到自己強項。

屏東縣中正國中指出，今年報考雄中科學班約有400多名學生，經過筆試、面試等，共有30人錄取，屏東縣僅中正國中兩名數理資優班的陳佳荃獲正取，另名同學陳泓叡獲備取第一名。

中正國中指出，陳佳荃、陳泓叡，七年級時考取數理資優班，對科展很有興趣，分別在去年拿下屏東縣科展國中物理組第一名、數學組第二名。

陳佳荃說，他在八年級決定報考雄中科學班，也展開準備，感謝老師廖志鴻等的教導提供加深加廣課程，學習方法上課認真聽、做筆記，一步一腳印累積，從小就喜愛閱讀的他，喜歡看科學相關雜誌。

陳佳荃說，學習若遇到瓶頸，會找老師、家人聊天，他也喜歡運動打籃球、跑步紓壓。

中正國中指出，學校近6年培育7名雄中科學班學生，111學年度斥資數10萬元，打造智慧教室。提供資優學生專屬研究空間，未來也歡迎更多對於數理探究有興趣的同學一同加入。