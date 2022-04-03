【競賽結果】全國首辦 線上小中英語單字比賽圓滿落幕！

「AI上學盃2022全國線上英語2000單字比賽」於3月12日上午10點至12點順利舉辦，應試學生近千名，應試率高達97%，本次比賽已圓滿落幕。

全國首辦的線上英語2000單字比賽，內容包括「字彙英選中」、「字彙中選英」、「字彙例句測驗」、「字彙選擇」4項測驗，由力宇教育主辦、聯合學苑協辦。力宇教育表示，在近期疫情加重的情況下，此次線上比賽更為即將參賽的學生，帶來讀書的動力及樂趣，而這也是力宇教育舉辦本次比賽之宗旨所在。透過線上測驗的方式，讓學生了解自己在國中會考常用2000字詞上的實力，也對於未來參加英檢初級或國中會考都有益處。

圖／AI上學盃2022全國線上英語2000單字比賽結果。(力宇教育提供)

測驗當天，來自全國的學生，透過數位准考證上的帳號與密碼，登入到2000單字比賽測驗網站，進行線上測驗，透過AI派卷的功能，由專業老師命題的試卷能夠在派發到學生帳號時，進行題目順序與作答選項亂數排列，可真正落實公平考試。經過一上午的線上測驗，最終比賽獲勝者，也將獲得由力宇教育及聯合學苑共同提供之精美獎品，其中包含「iPad mini」、「Samsung Galaxy Tab A7」，讓數位學習真正落實到學生身上；而聯合學苑提供之「好讀周報VIP家用自學服務」也能呼應國中會考出題趨勢，紙本報紙搭配名師影音講解跟閱讀測驗，幫助學生有效理解長文，提升跨領域的閱讀能力，豐富的國內外時事議題文章更可拓展多元觀點，培養同理力與思辨力，充實大考寫作素材。為了鼓勵其他表現優異之參賽學生，力宇教育也另外提供了「高頻字常用英語2001~4500單線上學習課程(含教材)」以資表揚。

圖／AI上學高頻字常用英語2001~4500單線上學習課程講義。(力宇教育提供)

來自AI上學臺南崇明校，榮獲第一名的許同學表示，在報名本次線上英語單字比賽後，便開始利用AI上學線上學習系統中的2000單字課程，不停的做練習。關鍵是提升練習量、增加對於單字的熟悉度，自然而然在答題速度上也能有大大的提升。而獲得第二名，來自AI上學新北義學校的楊同學表示，除了利用AI上學系統學習英語單字外，平時也會聆聽英語廣播及閱讀英語雜誌來增加自己的英語實力。來自AI上學基隆銘傳校的蘇同學表示：「老師有給我一本「單字2000」，讓我有一個範圍可以準備，在難度較高的800字中有許多我沒背過的單字，讓我學到了許多。」更提到「一天背10個，10天就是100個，這樣逐漸累積單字量，到時候會考時想必會比較輕鬆。」最後，榮獲第四名來自AI上學彰化秀水真好校的蔡同學表示，自己能提升英語單字時力的要點在於「適時的背單字」。指導老師更提到，最主要是讓孩子無時無刻都能夠接收英語知識、回想老師上課時是如何利用「字根」、「字首」、「字尾」及「發音」來輕鬆背誦英語單字並加以應用。

能夠在鼓勵孩子學習英語的同時，也能讓他們找到學習的樂趣及成就感，力宇教育表示，未來會持續舉辦更多線上比賽，鼓勵孩子能多加利用數位資源進行學習。

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