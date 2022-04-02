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體貼疫情隔離者 點滴注射預警系統奪國際發明展金牌獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
榮獲金牌及大會獎的部份作者。圖／二信提供
榮獲金牌及大會獎的部份作者。圖／二信提供

2022年俄羅斯莫斯科國際發明展落幕，基隆二信高中傳喜訊，總計抱回4金3銀1銅及莫斯科大會獎的好成績。勇奪這次阿基米德國際發明展金牌獎，同時榮獲莫斯科大會獎的作品「點滴注射預警系統」，是學生發現新冠病毒肆虐，有些隔離病患需要注射點滴，有了預警系統可以減少護理人員巡房次數，降低感染的機率，對患者也更有保障。

二信高中在電機科劉兆祥主任的號召及學校的支持下，有64位學生參加發明展，8件作品參賽均獲得好成績。發明展有來自台灣、韓國、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國家近千件作品參展。

獲得金牌的作品有「環保小幫手」，「香味甦醒」，「舒眠燈」，「點滴注射預警系統」等4件；銀牌有「保你一生殺菌球」，「失智症復健福音」，「結合手機安全帽裝置」等3件作品；銅牌作品為「住家安全小精靈」。「環保小幫手」榮獲美國特別獎，「點滴注射預警系統」則榮獲莫斯科大會獎的殊榮。

點滴注射預警系統由林馥唯、陳逸慈、盧宥丞、李宸賢、楊芸綺、游茹茜、許恩齊、姜維柔等8位高一同班同學共同研發。

林馥唯說，去年開始新冠病毒肆虐開始，有些隔離中的病患需要注射點滴，醫護人員為了注意點滴的狀況要常常巡房，有了這套系統輔助，可以減少護理人員巡房次數，也可以減少護理人員被感染的機率。讓病人有更好的醫療資源，醫護人員也能隨時注意各床點滴的狀況。

二信高中表示，阿基米德國際發明展，首度由高一頂大班同學研發智能醫療設備參加競賽即能獲得肯定，從這次學校的參賽過程及得獎作品，證明學校「研創產創」跨領域教學已逐漸看到效益，也建構了學生更扎實的「學習歷程」。

榮獲金牌及美國特別獎的作品與作者。圖／二信提供
榮獲金牌及美國特別獎的作品與作者。圖／二信提供

發明展 莫斯科 醫護人員

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