體貼疫情隔離者 點滴注射預警系統奪國際發明展金牌獎

2022年俄羅斯莫斯科國際發明展落幕，基隆二信高中傳喜訊，總計抱回4金3銀1銅及莫斯科大會獎的好成績。勇奪這次阿基米德國際發明展金牌獎，同時榮獲莫斯科大會獎的作品「點滴注射預警系統」，是學生發現新冠病毒肆虐，有些隔離病患需要注射點滴，有了預警系統可以減少護理人員巡房次數，降低感染的機率，對患者也更有保障。

二信高中在電機科劉兆祥主任的號召及學校的支持下，有64位學生參加發明展，8件作品參賽均獲得好成績。發明展有來自台灣、韓國、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國家近千件作品參展。

獲得金牌的作品有「環保小幫手」，「香味甦醒」，「舒眠燈」，「點滴注射預警系統」等4件；銀牌有「保你一生殺菌球」，「失智症復健福音」，「結合手機安全帽裝置」等3件作品；銅牌作品為「住家安全小精靈」。「環保小幫手」榮獲美國特別獎，「點滴注射預警系統」則榮獲莫斯科大會獎的殊榮。

點滴注射預警系統由林馥唯、陳逸慈、盧宥丞、李宸賢、楊芸綺、游茹茜、許恩齊、姜維柔等8位高一同班同學共同研發。

林馥唯說，去年開始新冠病毒肆虐開始，有些隔離中的病患需要注射點滴，醫護人員為了注意點滴的狀況要常常巡房，有了這套系統輔助，可以減少護理人員巡房次數，也可以減少護理人員被感染的機率。讓病人有更好的醫療資源，醫護人員也能隨時注意各床點滴的狀況。