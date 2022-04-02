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盼戰火停孩子回校園 高市五福國中製烏克蘭糖果義賣

中央社 / 高雄2日電

俄烏戰火下烏克蘭的孩子飽受戰火與流離失所，高雄市五福國中學生發揮巧思烘焙烏克蘭國旗糖，義賣捐助烏克蘭學童，兒童節前夕，盼能感受來自高雄學子的溫暖。

俄烏戰火延燒1個多月，五福國中學生從媒體看到烏克蘭兒童飽受戰火之苦，也決定奉獻一己之力。尤其是參加技藝課程學生，得知外交部也持續募款，最近決定將所學轉換為心意、技能轉換為力量，發起製作馬林糖義賣來籌募款項，為了讓更多人知道，學生還拍攝聲援烏蘭假人挑戰影片來宣傳。

這群國三技藝班學生運用習得的烘焙技巧，並發揮巧思將蛋白打發成泡，加入砂糖烘烤出別出心裁的黃藍兩色，做出象徵烏克蘭國旗的馬林糖來義賣。黃同學說，讓做成棒棒糖樣子是表達對戰火下烏克蘭孩童的關心，希望戰爭能早日結束，學童能夠早點回到自己的學校。

校方在上週校慶前舉行預購義賣，沒想到短短時間獲得校內師生熱烈響應，達到預計製作的600支。為了不讓更多想要幫助烏克蘭的師生失望，學生決定加碼製作，也製作號碼牌每人限購，增加預購到1000支，但不到2天也立馬預購一空。

李同學除了率先購買棒棒糖，並捐出自已的模擬考獎學金，力挺技藝班同學的愛心，希望能幫助烏克蘭的兒童，最希望學童早日回到校園；更有不少導師預定班級學生的數量，希望藉此機會教育和平的重要，學校也製作影片放送分享，祈盼戰火快停，讓克蘭學童不再飽受戰火流離失所。

校長陳宗慶說，這次義賣來自學生與技藝課老師自發性發起活動，4月1日適逢56屆校慶，技藝班學生當天也將烘焙好的烏克蘭國旗糖發送給預定的親師生，除了展現學生們的技藝教育成果，最大心願能讓烏克蘭學童感受來自高雄學子的溫暖。

烏克蘭 義賣 國旗

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