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台南佳里通興國小60周年校慶 黃偉哲與師生父老同慶

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南佳里通興國小60周年校慶 ，市長黃偉哲與師生父老同慶。圖／讀者提供
台南佳里通興國小60周年校慶 ，市長黃偉哲與師生父老同慶。圖／讀者提供

台南市佳里區通興國小今天60周年校慶，市長黃偉哲到場祝賀表示，通興國小一甲子培育無數傑出校友，他身為大北門區子弟，更加感激通興歷代教職員、學生、家長與校友付出，期盼學校邁向更好的下個60年。市議員蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金、許又仁、陳昆和也到場祝賀。

黃偉哲表示，任市長以來「一直將平衡大台南溪南、溪北發展作為市政主軸，積極推動工業發展、交通建設、農地重劃、水利興建並創造優質就業環境」。通興國小也在市府經費挹注下，剛完成300萬元耐震補強工程、200萬元偏鄉補助建置新圖書室等以及校門口旁80萬元新遊戲器材設置。

新圖書室師生命名「智慧魔法城堡」在校慶揭碑啟用。黃偉哲期望未來能繼續讓學校設施逐年翻新，創造更好的學習環境。

通興國小原為塭內國小分班，民國51年地方不斷爭取，募款購買校地，終能獨立設校。60年校慶學校聯絡校友返校，表揚璨揚企業董事長黃文献、日成實業董事長黃仁呈及社區發展協會理事長、鄰近宮廟主委等校友成就。

通興國小師生昨在通興社區三大宮廟遶境踩街，與社區鄉親同迎校慶，上午以太鼓表演迎賓，展現學生活力與熱情，黃偉哲也與全校師生校友家長外賓唱「生日快樂」歌、切蛋糕祝福通興國小校運更加昌隆。

通興國小校慶規畫「棚下的老故事old stories under the shed」靜態展，用停車棚展出學生優秀作品與周邊60年空拍照片，從林務局每十年一次的航照圖看出通興社區今昔轉變。

黃偉哲 台南

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