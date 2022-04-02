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防疫至上！ 台中校園禁訪客 台中女中9日園遊會取消

聯合報 / 記者洪敬浤林佩均／台中即時報導
本土疫情升溫，台中市長盧秀燕昨天宣布，台中市高中職以下校園暫停開放，直到疫情趨緩。圖／台中市新聞局提供
本土疫情升溫，台中市長盧秀燕昨天宣布，台中市高中職以下校園暫停開放，直到疫情趨緩。圖／台中市新聞局提供

本土疫情升溫，台中市盧秀燕昨宣布，高中職校園今起暫停對外開放與租借使用，並禁止訪客進入。台中女中宣布，配合防疫政策，原訂9日舉行的園遊會取消。

國內出現多條新冠疫情傳播鏈，各地出現海量確診者足跡，加上台中婚宴群聚傳播鏈全台各縣市累計確診者累計25例，台中市高中職以下學校、公私立幼兒園等暫停開放，也禁止社區民眾進入校園運動，直到疫情趨緩。

台中女中園遊會為中部校園盛事，有女中儀隊表演，也是中部學生社團成果發表場合，校方原訂9日舉行。台中女中昨晚發公告，配合市府政策，9日園遊會取消。

校方表示，市府要求自2日起校園禁止訪客入校，場地全面暫停開放，為避免人多聚集，校園空間難以維持安全社交距離，宣布本校4月9號園遊會取消，請大家配合市府防疫需求，做好各項防疫措施。

本土疫情升溫，台中市高中職以下校園暫停開放。台中女中昨晚公告，9日園遊會取消。圖／擷取自台中女中官網
本土疫情升溫，台中市高中職以下校園暫停開放。台中女中昨晚公告，9日園遊會取消。圖／擷取自台中女中官網

疫情 台中市 社交距離 台中女中 盧秀燕

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