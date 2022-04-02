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連年成績吊車尾 卻靠這點被同學推選為模範生

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
林哲男（前排右二）接受縣長張麗善頒縣模範生獎。記者黃于凡／攝影
林哲男（前排右二）接受縣長張麗善頒縣模範生獎。記者黃于凡／攝影

雲林縣古坑鄉水碓國小林哲男是班上唯一的男生，雖然不擅長讀書，成績保持墊底，但他的體育成績十分優異！今年更因心地善良、熱心助人，被同學推舉為縣模範生。教務主任劉建位說，哲男不只在班上很合群，在家也特別孝順，放學回家會照顧2個弟弟，尤其3歲的小弟更是他一手換尿布長大的！

哲男的爸爸是運輸業司機，工時長、工作壓力大，大部分時間無法陪伴在他身旁，媽媽和奶奶平時忙於農活，特別是最近蒜頭搶收，她們都到鄰居的田裡幫忙了。體貼的哲男不忍爸媽每天工作辛勞，便主動承包家務，從掃地、拖地、倒垃圾、洗衣服，樣樣都是年僅12歲哲男的專長。

哲男說，他平時不太愛讀書，但他對體育活動很有興趣，最近還迷上了羽毛球！每天放學都要跟同學打個一兩場。熱愛運動的哲男參加過許多體育競賽，有縣長盃手球比賽、田徑接力賽，都在賽中獲得很棒的成績。

哲男客氣地說，他平時與同學相處很平淡融洽，不知道自己為什麼會被同學推舉，可能是同學們得獎意願不高，才會推派他獲獎。

同學們說，對林哲男的印象就是，他都會坐在座位上，默默做自己的事情，但是當同學有事麻煩他時，都會熱心幫忙。有時候課後輔導班，也會看到哲男帶著弟弟一起來，手足之情令人感動。

縣長張麗善頒發縣模範兒童時表示，學生的表現不會只由課業論定，也會考量品行、道德等，由態度決定孩子人生高度，期許孩子成為謙虛、客氣、懂得感恩的人。

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